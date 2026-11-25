Ngày 24/11, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã HAG) phát đi thông cáo về việc mở rộng đầu tư phát triển nông lâm nghiệp, xây tặng sân vận động 2.000 chỗ ngồi cho tỉnh Stung Treng, Campuchia.

Theo thông cáo, sáng ngày 19/11 tại tỉnh Stung Treng, Ngài Ung Sam Ath - Quốc vụ khanh Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Vương quốc Campuchia và Ngài Sor Soputra - Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng đã đồng chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai do ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Xuân Thắng - Tổng giám đốc dẫn đầu.

Buổi làm việc giữa lãnh đạo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Vương quốc Campuchia, lãnh đạo tỉnh Stung Treng và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: HAGL

Tại cuộc họp, HAGL đã báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư tại tỉnh Stung Treng và định hướng chiến lược phát triển nông nghiệp của tập đoàn trong giai đoạn tới. Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản cùng tỉnh Stung Treng đánh giá cao các dự án của HAGL đã được triển khai hiệu quả, thực chất.

“Đối với việc mở rộng đầu tư, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản và tỉnh Stung Treng thống nhất chủ trương giao 6.900 ha đất cho HAGL phát triển dự án nông lâm nghiệp kết hợp xây dựng nhà máy chế biến nông lâm sản. Dự án được kỳ vọng góp phần tạo ra nguồn nguyên liệu bền vững cho các nhà máy chế biến nông lâm sản xuất khẩu, tạo công ăn việc làm và đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương,” thông cáo của HAGL viết.

Không chỉ tập trung vào sản xuất kinh doanh, HAGL còn đầu tư vào các công trình an sinh xã hội. Chiều ngày 19/11, chính quyền tỉnh Stung Treng tổ chức lễ khởi công Sân vận động Stung Treng - Hoàng Anh Gia Lai.

Đây là công trình được xây dựng theo đề xuất của tỉnh Stung Treng, trên diện tích 2 ha, với tổng vốn đầu tư 2 triệu USD do HAGL tài trợ. Dự án bao gồm mặt sân đạt tiêu chuẩn quốc tế, khán đài sức chứa 2.000 chỗ ngồi cùng hệ thống các phòng chức năng đồng bộ.

Theo Tổng giám đốc HAGL Nguyễn Xuân Thắng, hoạt động đầu tư tại Campuchia đang có nhiều thuận lợi nhờ các văn kiện hợp tác đã ký kết giữa chính phủ hai nước cũng như giữa hai tỉnh Gia Lai và Stung Treng.

Phối cảnh sân vận động Stung Treng - Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: HAGL

Tại Hội nghị ký kết hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh thuộc Vương Quốc Campuchia hồi cuối tháng 3/2026, Chính quyền tỉnh Stung Treng và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã ký kết Bản ghi nhớ về đầu tư phát triển dự án trồng cây ăn quả và cây công nông nghiệp với diện tích 1.918 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là 28,8 triệu USD.

Phát biểu tại sự kiện này, ông Đoàn Nguyên Đức cho biết HAGL là đơn vị sớm nhất đầu tư tại Campuchia, khi đến đây từ năm 2010 tại tỉnh Ratanakiri. Cùng với HAGL, nhiều doanh nghiệp Việt Nam khác đã đầu tư vào Campuchia và đều là những doanh nghiệp lớn như TTC Group, Thaco và Tập đoàn Cao su Việt Nam. Các doanh nghiệp này đều sở hữu không dưới 150.000 ha.

Theo ông Đức, thời gian di chuyển từ Gia Lai sang tỉnh Stung Treng chỉ có 4 tiếng, đường bằng phẳng. Đồng thời, chi phí vận chuyển cũng rẻ, các tuyến được cao tốc kết nối đang được xây dựng. Do đó, ông nhận định Stung Treng chính là địa bàn thuận lợi để mở rộng kinh doanh.