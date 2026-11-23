Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HAG) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 400 tỷ đồng. Đây là đợt phát hành trái phiếu thứ hai của công ty trong năm nay.

Theo nghị quyết , HAGL dự kiến phát hành tối đa 4.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 48 tháng. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi. Mức lãi suất cụ thể chưa được công bố.

Để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán cho lô trái phiếu, HAGL dự kiến đề nghị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB) cấp bảo lãnh thanh toán toàn bộ tiền gốc 400 tỷ đồng, cùng lãi trong hạn và các khoản lãi chậm trả phát sinh.

Bên cạnh phương án phát hành, HĐQT cũng thông qua kế hoạch sử dụng vốn huy động, phương án thanh toán gốc và lãi, cùng các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư. Tuy nhiên, bản trích lục nghị quyết chưa nêu cụ thể mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành.

Ảnh: HAGL.

Liên quan đến kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu, trước đó, HĐQT HAGL đã thông qua nghị quyết về kết quả triển khai và kế hoạch trồng cà phê, hướng tới mục tiêu sở hữu 20.000 ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia vào năm 2028.

Tính đến thời điểm công bố nghị quyết, công ty đã trồng mới lũy kế 10.000 ha cà phê. Trong đó, CTCP Cà phê Hoàng Anh Gia Lai, công ty con của tập đoàn, được tổ chức Control Union (Hà Lan) cấp chứng nhận Rainforest Alliance cho diện tích 2.088 ha. Chứng nhận có hiệu lực từ ngày 24/9/2026 đến 23/9/2029, với điều kiện công ty duy trì và cập nhật các yêu cầu hằng năm theo quy định.

Trong năm 2027, HAGL dự kiến trồng mới thêm 5.000 ha cà phê, với tổng vốn đầu tư khoảng 3.050 tỷ đồng. HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết về nguồn vốn, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp và nhân lực phục vụ quá trình triển khai.

Theo lộ trình công bố, công ty trồng khoảng 3.000 ha cà phê trong năm 2025, triển khai thêm 7.000 ha trong năm 2026 và dự kiến tiếp tục mở rộng diện tích thêm 5.000 ha mỗi năm trong giai đoạn 2027 - 2028. Tổng nhu cầu vốn cho kế hoạch trồng cà phê giai đoạn 2026 - 2028 ước tính khoảng 14.220 tỷ đồng.

Ngoài lĩnh vực nông nghiệp, HĐQT HAGL cũng thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng Kỹ thuật HRA.

Công ty dự kiến có vốn điều lệ 60 tỷ đồng, trụ sở tại thôn Nhơn Tân, xã Hra, tỉnh Gia Lai và hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. HAGL sẽ góp 100% vốn điều lệ, đồng thời cử ông Nguyễn Xuân Thắng - Tổng Giám đốc tập đoàn sẽ làm người đại diện theo ủy quyền và quản lý phần vốn góp tại doanh nghiệp này.