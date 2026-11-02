HAGL lãi nghìn tỷ, bầu Đức bắt đáy cổ phiếu vẫn tạm lỗ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã: HAG) đạt gần 4.950 tỷ đồng, giảm khoảng 12% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.400 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi.

HAGL ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng gần 104%, chủ yếu đến từ khoản được miễn giảm lãi trái phiếu.

Đáng chú ý, mức tăng lợi nhuận không hoàn toàn phản ánh sự cải thiện tương ứng của hoạt động kinh doanh cốt lõi. HAGL ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 2.674 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng gần 104%, chủ yếu nhờ khoản thu nhập khác hơn 1.552 tỷ đồng, trong đó có hơn 1.534 tỷ đồng chi phí lãi trái phiếu được miễn giảm.

Khoản miễn giảm nghĩa vụ lãi trái phiếu giúp doanh nghiệp cải thiện kết quả kế toán và giảm áp lực tài chính, nhưng không phải nguồn thu có thể mặc nhiên lặp lại trong những kỳ tiếp theo.

Riêng quý III, HAGL đạt doanh thu hơn 1.900 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Mảng trái cây tiếp tục giữ vai trò chủ lực, đóng góp hơn 1.460 tỷ đồng, tương đương 77% doanh thu. Lợi nhuận gộp đạt 871 tỷ đồng, tăng 14% nhờ giá vốn giảm.

Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng 26%, lên 251 tỷ đồng, phần lớn là chi phí lãi vay. Lợi nhuận ròng đạt 406 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Diễn biến này cho thấy hoạt động kinh doanh vẫn tạo ra lợi nhuận, nhưng áp lực tài chính chưa hoàn toàn được giải quyết.

Bên cạnh câu chuyện lợi nhuận, chiến lược đầu tư cà phê đang trở thành yếu tố quan trọng định hình triển vọng dài hạn của HAGL.

Tính đến cuối tháng 9/2026, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của doanh nghiệp vượt 10.525 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, riêng chi phí phát triển vườn cà phê đạt gần 3.920 tỷ đồng, tăng hơn 122%.

HAGL đặt mục tiêu phát triển 20.000 ha cà phê tại Việt Nam, Lào và Campuchia đến cuối năm 2028. Riêng năm 2026, doanh nghiệp dự kiến trồng thêm 7.000 ha, với nhu cầu vốn khoảng 5.300 tỷ đồng cho vùng nguyên liệu và cơ sở chế biến.

Đây là hướng đi có thể mở rộng nguồn thu trong tương lai, nhưng cũng đặt ra bài toán về thời gian thu hồi vốn. Cây cà phê cần thời gian phát triển trước khi tạo ra dòng tiền thương mại ổn định, trong khi chi phí đầu tư phát sinh ngay từ hiện tại.

Về nguồn vốn, HAGL ghi nhận tổng nợ phải trả gần 11.800 tỷ đồng cuối quý III. Dư nợ vay ngắn hạn giảm xuống khoảng 5.500 tỷ đồng, nhưng dư nợ vay dài hạn tăng lên 3.250 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn vào khoảng 8.724 tỷ đồng.

Ở góc độ thị trường chứng khoán, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) từng gây chú ý tại ĐHĐCĐ thường niên tháng 4/2026 khi khuyến khích nhà đầu tư mua cổ phiếu HAG và tuyên bố "nếu lỗ cứ kêu tôi ra chửi”. Tuy nhiên, ông cũng nói rõ không cam kết mua lại cổ phiếu cho cổ đông.

Từ tháng 3 đến tháng 7/2026, bầu Đức đã thực hiện 5 đợt mua tổng cộng 21 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 25,72%. Tổng số tiền chi ra được ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Dù vậy, tính đến tháng 10, giá trị thị trường của lượng cổ phiếu mua thêm chỉ gần 300 tỷ đồng, thấp hơn mức giá vốn ước tính 319-321 tỷ đồng. Khoản đầu tư tạm lỗ khoảng 19-21 tỷ đồng, tương đương khoảng 6%.

Diễn biến này cho thấy động thái mua vào của lãnh đạo chưa đủ tạo lực đỡ bền vững cho thị giá. Cổ phiếu HAG vẫn phải dựa vào khả năng cải thiện lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thực chất, tiến độ đầu tư cà phê và khả năng kiểm soát nợ.