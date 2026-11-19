Dự kiến đầu tư 3.050 tỷ đồng trồng thêm 5.000 ha trong năm 2027

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã ck: HAG) vừa công bố nghị quyết HĐQT về kết quả triển khai và kế hoạch trồng 20.000 ha cà phê đến năm 2028.

Theo kế hoạch, trong năm 2027, HAGL dự kiến đầu tư khoảng 3.050 tỷ đồng để trồng thêm 5.000 ha cà phê. HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết về nguồn vốn, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp và nhân lực phục vụ việc mở rộng diện tích.

Sau khi hoàn thành 5.000 ha trong năm 2027, HAGL dự kiến tiếp tục trồng thêm 5.000 ha trong năm 2028. Qua đó, doanh nghiệp hướng tới mục tiêu hoàn tất 20.000 ha cà phê tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Tổng nhu cầu vốn cho giai đoạn 2026 - 2028 được HAGL ước tính khoảng 14.220 tỷ đồng.

Song song với việc mở rộng diện tích, HAGL đang đánh giá các vườn cà phê theo yêu cầu của hai bộ tiêu chuẩn Rainforest Alliance và 4C. Trong đó, CTCP Cà phê Hoàng Anh Gia Lai, công ty con của HAGL, đã được Control Union BV (Hà Lan) cấp chứng nhận Rainforest Alliance cho 2.088 ha cà phê. Chứng nhận có hiệu lực từ ngày 24/9/2026 đến ngày 23/9/2029, với điều kiện doanh nghiệp tiếp tục đáp ứng các yêu cầu được cập nhật hằng năm.

Việc đánh giá và chứng nhận được triển khai song song với quá trình mở rộng vùng trồng, trong đó HAGL định hướng phát triển vùng nguyên liệu theo các tiêu chuẩn quốc tế.

HAGL chọn Arabica làm giống cà phê chủ lực

Về giống cây trồng, HAGL lựa chọn Arabica làm giống cà phê chủ lực trong kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, HAGL đã lựa chọn quỹ đất tại Lào và thu xếp được khoảng 80% diện tích cần thiết. Việc này được thực hiện trên cơ sở kinh nghiệm và các mối quan hệ mà doanh nghiệp đã xây dựng trong gần 20 năm hoạt động tại thị trường Lào.

Với tiến độ hiện tại, HAGL đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng diện tích cà phê trong hai năm 2027 - 2028, hướng tới quy mô 20.000 ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Góp 60 tỷ đồng thành lập công ty

Ở một diễn biến liên quan, cũng trong nghị quyết công bố ngày 18/11, HĐQT HAGL thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng Kỹ thuật HRA. Công ty dự kiến đặt trụ sở tại thôn Nhơn Tân, xã Hra, tỉnh Gia Lai, với ngành nghề chính là đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp.

HAGL sẽ góp 100% vốn điều lệ, tương đương 60 tỷ đồng. HAG cử ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng giám đốc tập đoàn, làm người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp.