HAGL gây thất vọng trên sân nhà

HAGL bước vào vòng 5 V.League 2026/27 với quyết tâm tìm lại niềm vui chiến thắng sau khởi đầu không như mong đợi. Đội bóng phố Núi mới có 3 điểm sau 4 vòng đấu, với 1 chiến thắng và 3 thất bại. Sân Pleiku được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa để thầy trò HLV Quang Trãi cải thiện vị trí, nhưng rốt cuộc lại chứng kiến thêm một màn trình diễn đáng quên.

Đối thủ của HAGL cũng không phải đội bóng dễ bị đánh bại. SLNA đang có chuỗi 4 trận bất bại và giành được 8 điểm trước chuyến hành quân đến Pleiku. Phong độ ổn định giúp đội bóng xứ Nghệ bước vào trận đấu với sự tự tin lớn, đồng thời tạo ra sức ép đáng kể lên HAGL ngay từ đầu.

HAGL gây thất vọng khi nhận thất bại 0-2 trước SLNA ngay tại Pleiku, trong trận đấu đội khách thể hiện bản lĩnh và sự hiệu quả vượt trội. Ảnh: HAGL

Trong thế trận giằng co, SLNA cho thấy sự khác biệt ở khả năng tận dụng cơ hội. HAGL dù có lợi thế sân nhà nhưng không tạo ra đủ sức ép để chuyển hóa thành bàn thắng. Khi đội chủ nhà chưa tìm được lời giải trên hàng công, SLNA kiên nhẫn chờ đợi thời cơ và cuối cùng đã có được điều mình cần.

Phút 57, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, ngoại binh Jairo bật cao đánh đầu tung lưới đội bóng cũ HAGL. Bàn thắng của trung vệ người Brazil không chỉ giúp SLNA phá vỡ thế cân bằng mà còn đẩy HAGL vào tình thế phải mạo hiểm hơn để tìm bàn gỡ.

HAGL sau đó nỗ lực đẩy cao đội hình, nhưng những pha lên bóng của đội chủ nhà thiếu sự sắc bén cần thiết. Càng về cuối trận, khoảng trống phía sau hàng thủ HAGL càng lớn và SLNA đã tận dụng rất tốt điều đó để tung đòn quyết định.

Phút 90, Guilherme vượt qua hậu vệ HAGL rồi thực hiện đường chuyền thuận lợi để Abdel Amine Trần Đức Vinh đối mặt thủ môn Trung Kiên. Cầu thủ Việt kiều không bỏ lỡ cơ hội, tung cú dứt điểm chính xác ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.

Thất bại ngay tại Pleiku tiếp tục phơi bày những vấn đề của HAGL sau 5 vòng đấu. Đội bóng phố Núi mới chỉ có 3 điểm và đang phải đối diện với sức ép ngày càng lớn nếu không sớm cải thiện phong độ. Đặc biệt, việc không thể tận dụng lợi thế sân nhà là điều đáng lo với một đội bóng luôn xem Pleiku như điểm tựa quan trọng.

Ở chiều ngược lại, SLNA đang có khởi đầu đầy ấn tượng. Chiến thắng 2-0 trước HAGL giúp đội bóng xứ Nghệ nối dài chuỗi trận bất bại và lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2026/27 sau 5 vòng đấu. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự ổn định và hiệu quả mà SLNA thể hiện từ đầu mùa.