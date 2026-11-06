HAGL được treo thưởng trước trận gặp Hà Nội FC

Ngày 6/11, tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng (Gia Lai), câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tổ chức lễ hợp tác với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Pin Nam Phương, đơn vị phân phối độc quyền thương hiệu pin Maxell của Nhật Bản tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, doanh nghiệp này chính thức trở thành nhà tài trợ đồng hành cùng đội bóng phố Núi trong phần còn lại của mùa giải V.League 2026-2027. Giá trị hợp đồng không được hai bên công bố.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Định, Giám đốc Văn phòng miền Bắc của Pin Nam Phương, cho biết việc hợp tác với Hoàng Anh Gia Lai mới chỉ là bước khởi đầu. Doanh nghiệp dự kiến tiếp tục đồng hành cùng đội bóng trong nhiều hoạt động ý nghĩa trong tương lai, đặc biệt là các chương trình hướng đến cộng đồng.

Công ty TNHH TMDV Pin Nam Phương trở thành nhà tài trợ đồng hành cho HAGL.

Đáng chú ý, nhà tài trợ công bố chính sách thưởng dựa trên thành tích thi đấu của HAGL ở mùa giải năm nay. Theo đó, nếu đội bóng phố Núi kết thúc V.League 2026-2027 trong nhóm 5 đội dẫn đầu, toàn đội sẽ nhận khoản thưởng 800 triệu đồng. Trường hợp HAGL lọt vào nhóm 3 đội có thành tích tốt nhất, mức thưởng được nâng lên 1 tỷ đồng.

Không chỉ đưa ra những khoản thưởng dài hạn, nhà tài trợ còn dành sự khích lệ trực tiếp cho thầy trò HLV HAGL trước cuộc đối đầu với Hà Nội FC tại vòng 7 V.League, diễn ra ngày 7/11.

Cụ thể, nếu đánh bại đội bóng Thủ đô, HAGL sẽ nhận khoản thưởng bất ngờ.

Cầu thủ HAGL nhận quà của nhà tài trợ.

Bên cạnh việc công bố chính sách thưởng, đại diện doanh nghiệp còn trao tặng các sản phẩm cho cầu thủ HAGL, thể hiện sự động viên đối với đội bóng trước chặng đường tiếp theo của mùa giải.

Ông Vũ Tiến Thành, Giám đốc điều hành Học viện HAGL, gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ vì sự quan tâm và đồng hành với đội bóng. Ông đồng thời động viên các cầu thủ nỗ lực thi đấu, hướng đến những kết quả tích cực trong thời gian tới.