Doanh nghiệp của bầu Đức tiếp tục trồng thêm 5.000ha cà phê trong năm 2027. Ảnh: HAGL

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã: HAG) ngày 18/11 công bố nghị quyết HĐQT về kết quả triển khai và kế hoạch trồng 20.000 ha cà phê đến năm 2028. Tính đến thời điểm công bố, doanh nghiệp đã hoàn tất trồng mới 10.000 ha, gồm khoảng 3.000 ha trong năm 2025 và 7.000 ha trong năm 2026.

Trong năm 2027, HAGL dự kiến đầu tư khoảng 3.050 tỷ đồng để trồng thêm 5.000 ha cà phê. HĐQT giao ban tổng giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết về nguồn vốn, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp và nhân lực. Theo lộ trình, doanh nghiệp dự kiến trồng thêm 5.000 ha trong năm 2028 để đạt mục tiêu 20.000 ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Tổng nhu cầu vốn cho cả giai đoạn 2026 - 2028 ước tính khoảng 14.220 tỷ đồng.

Cùng với việc mở rộng diện tích, HAGL đã và đang đánh giá các vườn cà phê theo yêu cầu của hai bộ tiêu chuẩn Rainforest Alliance và 4C. Trong đó, CTCP Cà phê Hoàng Anh Gia Lai, công ty con của tập đoàn, đã được Control Union BV (Hà Lan) cấp chứng nhận Rainforest Alliance cho 2.088 ha. Chứng nhận có hiệu lực từ ngày 24/9/2026 đến ngày 23/9/2029, với điều kiện doanh nghiệp tiếp tục đáp ứng các yêu cầu cập nhật hằng năm.

HAGL lựa chọn Arabica làm giống cà phê chủ lực. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn đã lựa chọn quỹ đất tại Lào và thu xếp được khoảng 80% diện tích cần thiết, dựa trên kinh nghiệm và các mối quan hệ xây dựng trong gần 20 năm hoạt động tại thị trường này.

Về đầu ra, doanh nghiệp đã ký hợp đồng xuất khẩu 1.000 tấn cà phê nhân Arabica sang Trung Quốc với đơn giá 47 nhân dân tệ/kg, tương đương khoảng 182.000 đồng/kg. Tính theo khối lượng và đơn giá trên, hợp đồng có giá trị ước tính khoảng 182 tỷ đồng. Lô hàng dự kiến được giao trong năm 2027.

Trước đó, ngày 25/8/2026 tại Thượng Hải, CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI), công ty thành viên của HAGL, đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác 5 năm với MQ Coffee (Minh Khiêm Cà phê), doanh nghiệp chế biến, cung ứng và phân phối cà phê có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc. HAGL công bố thông tin về thỏa thuận này ngày 30/9/2026.

Theo biên bản ghi nhớ, HGI sẽ cung ứng cà phê nhân xanh Arabica từ các vùng nguyên liệu tại Lào cho MQ Coffee. Sản phẩm được sản xuất, sơ chế, phân loại, đóng gói và truy xuất nguồn gốc theo các tiêu chuẩn hai bên thống nhất. MQ Coffee sẽ sử dụng nguồn nguyên liệu này để rang xay, phát triển sản phẩm và kinh doanh tại Trung Quốc.

Bên cạnh Trung Quốc, HAGL định hướng xuất khẩu cà phê sang Mỹ và châu Âu. Theo lãnh đạo tập đoàn, hệ thống kho hàng tại New York và London có thể giúp doanh nghiệp linh hoạt lựa chọn thời điểm bán hàng trong năm. Tại một cuộc gặp cổ đông đầu năm 2026, ông Đoàn Nguyên Đức cho rằng giá thành sản xuất là yếu tố quyết định hiệu quả đầu tư và nhận định người trồng vẫn có thể có lãi nếu giá cà phê giảm xuống 30.000 đồng/kg.

Tại diễn biến liên quan, cũng trong nghị quyết công bố ngày 18/11, HĐQT HAGL thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng Kỹ thuật HRA. Công ty dự kiến đặt trụ sở tại thôn Nhơn Tân, xã Hra, tỉnh Gia Lai, với ngành nghề chính là đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. HAGL sẽ góp 100% vốn điều lệ, tương đương 60 tỷ đồng, và cử ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng giám đốc tập đoàn, làm người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp.