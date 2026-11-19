Ảnh: HAGL.

HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HAG) vừa thông qua Nghị quyết về kết quả triển khai và kế hoạch trồng cà phê nhằm hoàn thành mục tiêu 20.000 ha vào năm 2028.

Cụ thể, tính đến thời điểm công bố nghị quyết, HAGL đã hoàn tất trồng mới lũy kế 10.000 ha cà phê. Trong đó, CTCP Cà phê Hoàng Anh Gia Lai, công ty con của tập đoàn, đã được tổ chức Control Union (Hà Lan) cấp chứng nhận Rainforest Alliance cho diện tích 2.088 ha.

Chứng nhận có hiệu lực từ ngày 24/9/2026 đến 23/9/2029, với điều kiện doanh nghiệp duy trì và cập nhật các yêu cầu hằng năm theo quy định.

Trên cơ sở tiến độ hiện tại, trong năm 2027, HAGL dự kiến trồng mới thêm 5.000 ha cà phê với tổng vốn đầu tư khoảng 3.050 tỷ đồng. HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết về nguồn vốn, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp và lao động để triển khai.

Theo lộ trình được doanh nghiệp công bố, HAGL đặt mục tiêu phát triển 20.000 ha cà phê tại Việt Nam, Lào và Campuchia đến năm 2028. Doanh nghiệp đã trồng khoảng 3.000 ha trong năm 2025, triển khai thêm 7.000 ha trong năm 2026 và dự kiến tiếp tục trồng 5.000 ha mỗi năm trong hai năm 2027 - 2028. Tổng nhu cầu vốn cho giai đoạn 2026 - 2028 ước tính khoảng 14.220 tỷ đồng.

Bên cạnh kế hoạch trồng cà phê, HĐQT HAGL cũng thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng Kỹ thuật HRA.

Công ty dự kiến có vốn điều lệ 60 tỷ đồng, trụ sở tại thôn Nhơn Tân, xã Hra, tỉnh Gia Lai và hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. HAGL sẽ góp 100% vốn điều lệ, đồng thời cử ông Nguyễn Xuân Thắng - Tổng Giám đốc tập đoàn sẽ làm người đại diện theo ủy quyền và quản lý phần vốn góp tại doanh nghiệp này.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh cà phê, cuối tháng 8, CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI), đơn vị thành viên của HAGL, đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác dài hạn với MQ Coffee (Minh Khiêm Cà phê), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến, cung ứng và phân phối cà phê, có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Theo thỏa thuận có thời hạn 5 năm, HGI sẽ cung ứng cà phê Arabica nhân xanh từ các vùng nguyên liệu tại Lào. Sản phẩm được sản xuất, sơ chế, phân loại, đóng gói và truy xuất nguồn gốc theo các tiêu chuẩn hai bên thống nhất. MQ Coffee sẽ sử dụng nguồn nguyên liệu này cho hoạt động rang xay, phát triển sản phẩm và kinh doanh.