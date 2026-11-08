HAGL của bầu Đức sắp bỏ túi gần 100 tỷ đồng cổ tức

HĐQT CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai vừa quyết định tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt đợt 1, tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 18/11, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 17/11. Thời gian thanh toán dự kiến ngày 4/12.

Với hơn 187,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HGI dự kiến chi hơn 131 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trong đó, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) dự kiến bỏ túi khoảng 98 tỷ đồng do nắm 74,79% vốn tại đây,

Năm 2026, HGI dự kiến chi trả cổ tức với tổng tỷ lệ 50%. Như vậy, tỷ lệ cổ tức còn lại mà công ty cần chi trả là 43%.

Bị phạt thuế trước ngày lên sàn

Mới đây, HGI cho biết nhận được quyết định của Thuế tỉnh Gia Lai về việc xử phạt vi phạm hành chính thuế. Qua quá trình kiểm tra, cơ quan thuế xác định HGI đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp theo quy định. Hành vi của HGI không áp dụng tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ nào.

Với hành vi trên, HGI bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả với tổng số tiền 435,5 triệu đồng.

Trong đó, gần 64 triệu đồng tiền phạt hành chính do hành vi khai sai thuế; 320 triệu đồng tiền thuế TNDN bị truy thu; và 51,6 triệu đồng tiền chậm nộp thuế.

Bầu Đức trong buổi Roadshow hồi tháng 8. Ảnh: HAGL.

Ở một diễn biến liên quan, theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hơn 187,3 triệu cổ phiếu HGI sẽ giao dịch phiên đầu tiên vào 9/11, với giá tham chiếu 60.600 đồng/cổ phiếu. Tại mức giá này, vốn hóa của công ty tương ứng khoảng 11.350 tỷ đồng.

Tại buổi Roadshow đầu tư hồi tháng 8, nhà đầu tư hỏi về việc giá IPO của HGI có cao hay không. Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cho rằng hiện trên thị trường có những cổ phiếu giao dịch ở mức 70.000-80.000 đồng/cổ phiếu vẫn có nhà đầu tư tham gia. HGI cam kết trả cổ tức bằng tiền mặt 50% trong 3 năm và lợi nhuận không dưới vốn điều lệ, riêng năm nay dự kiến không dưới 1.680 tỷ đồng.

Theo ông Đức, điểm đặc biệt của HGI là lợi nhuận còn dư địa tăng nhờ diện tích cây trồng được đưa vào khai thác dần. Hiện tại, công ty mới khai thác khoảng 40% diện tích, từ các năm sau đến năm 2029 sẽ tiếp tục đưa diện tích còn lại vào khai thác.

Vì vậy, sau khi niêm yết, HGI có thể chia tách cổ phiếu tỷ lệ 1:1 nếu lợi nhuận đạt khoảng 2.900 tỷ đồng trong năm sau. Theo ông, một doanh nghiệp vừa trả cổ tức bằng tiền mặt, vừa có khả năng chia tách cổ phiếu là câu chuyện hấp dẫn đối với nhà đầu tư.