Công ty dự kiến chào bán tối đa 4.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 48 tháng. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và áp dụng mức lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi. Mức lãi suất cụ thể hiện chưa được công bố.

HAGL dự kiến đề nghị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cấp bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu.

Phạm vi bảo lãnh bao gồm: Số tiền gốc 400 tỷ đồng; Tổng các khoản lãi trái phiếu trong hạn và lãi chậm trả (bao gồm lãi chậm trả gốc và lãi chậm trả trên tiền lãi trái phiếu chậm thanh toán) phát sinh trên tổng mệnh giá trái phiếu phát hành/đang lưu hành.

Ông Đoàn Nguyên Đức hay còn gọi là bầu Đức. Ảnh: HAGL.

Trong một diễn biến liên quan, mới đây, HĐQT HAGL đã thông qua kết quả thực hiện và kế hoạch triển khai nhằm hoàn tất lộ trình trồng 20.000 ha cà phê vào năm 2028.

Theo doanh nghiệp, tính đến thời điểm công bố nghị quyết, HAGL đã hoàn tất trồng mới 10.000 ha cà phê trong năm 2026. Các vườn cà phê đang được đánh giá để bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về chứng nhận Rainforest Alliance và 4C.

Đối với năm 2027, HAGL dự kiến tiếp tục trồng mới 5.000 ha cà phê, với tổng vốn đầu tư ước tính 3.050 tỷ đồng. HĐQT giao Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết về nguồn vốn, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp và lao động phục vụ việc triển khai.

Thực tế, khoản đầu tư vào cà phê đã tăng nhanh trên bảng cân đối kế toán của HAGL. Tại ngày 30/9/2026, chi phí trồng cây cà phê được ghi nhận trong khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt gần 3.920 tỷ đồng, gấp 2,2 lần đầu năm.

Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang của HAGL đạt hơn 10.525 tỷ đồng. Trong đó, chi phí phát triển vườn cây ăn quả chiếm hơn 5.664 tỷ đồng, dự án chăn nuôi khoảng 765 tỷ đồng.

Như vậy, bên cạnh việc mở rộng sang lĩnh vực hạ tầng cụm công nghiệp, HAGL vẫn dành nguồn lực đáng kể cho chiến lược phát triển nông nghiệp, đặc biệt là cây cà phê.