HAGL Agrico lỗ lũy kế hơn 13.296 tỷ đồng, nợ phải trả gấp gần 34 lần vốn chủ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, HAGL Agrico ghi nhận doanh thu thuần đạt 293,2 tỷ đồng, tăng 36,7% so với mức 214,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng tương đối tích cực trong bối cảnh doanh nghiệp đang tiếp tục triển khai các dự án đầu tư nông nghiệp quy mô lớn.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng trái cây, với doanh thu đạt 193,6 tỷ đồng, gấp ba lần mức 64,4 tỷ đồng của quý III/2025. Ngược lại, doanh thu bán mủ cao su giảm mạnh từ 148,6 tỷ đồng xuống còn 73,9 tỷ đồng, tương đương mức giảm hơn 50%. Doanh thu từ các sản phẩm và dịch vụ khác đạt gần 25,6 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức 1,4 tỷ đồng cùng kỳ.

Nhờ doanh thu cải thiện, lợi nhuận gộp của HAGL Agrico tăng từ 6,4 tỷ đồng lên 53 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn tám lần. Biên lợi nhuận gộp theo đó được cải thiện từ khoảng 3% lên 18,1%.

Tuy nhiên, phần lợi nhuận tạo ra từ hoạt động kinh doanh vẫn chưa đủ bù đắp các khoản chi phí. Trong quý III, chi phí tài chính của HAGL Agrico lên tới 121,1 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay chiếm 91,3 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ghi nhận 7,6 tỷ đồng và 5,4 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh từ 31,3 tỷ đồng xuống còn 2,3 tỷ đồng. Trong khi đó, phần lãi trong công ty liên kết tăng từ 2,3 tỷ đồng lên 29,6 tỷ đồng, góp phần cải thiện kết quả kinh doanh chung.

Chủ tịch HAGL Agrico Trần Bá Dương.

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, HAGL Agrico báo lỗ sau thuế 64,9 tỷ đồng trong quý III/2026. Mặc dù tiếp tục thua lỗ, kết quả này đã cải thiện so với khoản lỗ 118,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, tương đương mức giảm lỗ khoảng 54 tỷ đồng.

Trong văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, HAGL Agrico cho biết mức giảm lỗ chủ yếu đến từ lợi nhuận gộp tăng 46,6 tỷ đồng và chi phí lãi vay giảm 41,6 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh nghiệp giải thích rằng chi phí lãi vay giảm do công ty tăng vốn hóa lãi vay trong kỳ cho các dự án mới.

Như vậy, việc chi phí lãi vay ghi nhận trên báo cáo kết quả kinh doanh giảm không đồng nghĩa toàn bộ gánh nặng lãi vay thực tế của doanh nghiệp đã giảm tương ứng, bởi một phần chi phí được vốn hóa vào giá trị các dự án đầu tư.

Ở báo cáo tài chính riêng, tình hình thậm chí diễn biến theo chiều hướng kém tích cực hơn. HAGL Agrico ghi nhận khoản lỗ sau thuế 126,5 tỷ đồng trong quý III/2026, trái ngược với mức lãi 63 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp lý giải nguyên nhân chủ yếu do doanh thu hoạt động tài chính giảm 105,4 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 85 tỷ đồng.

Lũy kế chín tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất của HAGL Agrico đạt 582,3 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 107,7 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, doanh nghiệp vẫn ghi nhận khoản lỗ sau thuế 251,7 tỷ đồng trong chín tháng, so với mức lỗ 377,8 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Đây tiếp tục là một giai đoạn kinh doanh thua lỗ, dù mức độ thua lỗ đã được thu hẹp.

Theo báo cáo tài chính, tổng tài sản của HAGL Agrico tại cuối quý III đạt hơn 22.362 tỷ đồng, tăng khoảng 14% so với đầu năm. Tuy nhiên, nợ phải trả cũng tăng lên hơn 21.716 tỷ đồng, tương đương khoảng 97% tổng nguồn vốn.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu chỉ còn khoảng 646 tỷ đồng, chiếm chưa đến 3% tổng nguồn vốn. Lượng tiền và các khoản tương đương tiền tại cuối tháng 9 cũng chỉ còn gần 6,5 tỷ đồng, trong khi nợ ngắn hạn vượt 16.132 tỷ đồng.

Trước đó, tại báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, đơn vị kiểm toán từng lưu ý về yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể đối với khả năng hoạt động liên tục của HAGL Agrico, trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp tục thua lỗ và nợ ngắn hạn vượt xa tài sản ngắn hạn.

Dù đối mặt với những sức ép tài chính, HAGL Agrico vẫn đang triển khai các dự án đầu tư nông nghiệp quy mô lớn, đặc biệt tại Lào.

Theo thông tin được công bố trong báo cáo tài chính bán niên 2026, doanh nghiệp có khoản cam kết đầu tư góp vốn trị giá 400 triệu USD vào Công ty Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh Nông nghiệp Nam Lào nhằm thực hiện dự án trồng cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò quy mô lớn tại hai tỉnh Attapeu và Sekong.

Bên cạnh lĩnh vực nông nghiệp, HAGL Agrico còn có dự án xây dựng sân bay cho Chính phủ Lào. Theo thông tin doanh nghiệp từng công bố, dự án được khởi công từ năm 2013 và đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để tiến tới nghiệm thu, thanh toán.

Liên quan đến hoạt động đầu tư, tại ngày 30/9/2026, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của HAGL Agrico đạt gần 9.488 tỷ đồng, tăng hơn 1.481 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm khoảng 42% tổng tài sản.

Trong đó, chi phí phát triển vườn cây ăn trái chiếm hơn 4.059 tỷ đồng; nhà cửa, vật kiến trúc và cơ sở hạ tầng hơn 2.684 tỷ đồng; dự án nuôi bò gần 1.565 tỷ đồng và chi phí phát triển vườn cây cao su gần 1.180 tỷ đồng.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương từng cho biết HAGL Agrico cần thêm khoảng 3-4 năm để xử lý khoản lỗ lũy kế, đồng thời tiếp tục chiến lược đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.