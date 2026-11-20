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Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về kết quả và kế hoạch trồng cà phê, thành lập công ty con, cử người đại diện.

Cụ thể, tính đến hiện tại, công ty đã hoàn tất trồng mới 10.000 ha cà phê. Các vườn cà phê của HAGL đã và đang được đánh giá đảm bảo tuân thủ theo các yêu cầu của chứng nhận Rainforest Alliance. 4C. Trong đó, Công ty cổ phần Cà phê Hoàng Anh Gia Lai (công ty con của HAGL) đã được Control Union BV (Hà Lan), tổ chức chứng nhận được Rainforest Alliance công nhận và có hệ thống quản lý chất lượng được công nhận theo ISO 17065/ISO 17021, cấp chứng chỉ Rainforest Alliance theo Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững, mã số RAC26PN 004252.

Chứng nhận áp dụng cho diện tích 2.088 ha cà phê có hiệu lực từ ngày 24/9/2026 đến ngày 23/9/2029 với điều kiện duy trì các yêu cầu cập nhật hằng năm theo quy định của Rainforest Alliance.

Trên cơ sở tiến độ trồng mới đã đạt được, trong năm 2027, công ty dự kiến sẽ tiếp tục trồng mới 5.000 ha cà phê. Tổng vốn đầu tư dự kiến là 3.050 tỷ đồng. Giao cho Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết về nguồn vốn, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp và lao động phù hợp để triển khai trồng 5.000 ha cà phê trong năm 2027.

Đồng thời, giao cho ủy Ban ESG chủ trì định hướng và giám sát việc gắn lộ trình trồng 20.000 ha cà phê với các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị, trọng tâm là bảo đảm tuân thủ Quy định chống phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR), mở rộng diện tích đạt chứng nhận Rainforest Alliance và 4C, hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc, đồng thời định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT.

Bên cạnh đó, HĐQT thông qua việc thành lập công ty con là Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật HRA có vốn điều lệ 60 tỷ do ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật - trong đó phần vốn góp bằng tiền mặt của công ty là 60 tỷ và cử ông Nguyễn Xuân Thắng (1977) đại diện theo ủy quyền và quản lý phần vốn góp tại HRA từ ngày 17/11.

Về kết quả kinh doanh,HAG ghi nhận doanh thu thuần quý 3/2026 của HAG đạt 1.909 tỷ đồng - trong đó doanh thu bán trái cây vẫn là nguồn thu chủ lực đạt 1.460 tỷ đồng; Sau khi trừ các loại chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 470 tỷ, tăng 9% so với cùng kỳ (432 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của HAG 4.948 tỷ đồng, giảm 11,7% so với cùng kỳ (5.603 tỷ đồng); tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ từ 1.312 tỷ lên 2.431,5 tỷ.

Trong kỳ, căn cứ về việc giảm trừ nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), công ty được miễn giảm hơn 1.534 tỷ đồng nghĩa vụ trả chi phí lãi trái phiếu.

Đáng chú ý, tính đến ngày 30/9/2026, chi phí trồng cà phê của HAG tăng mạnh từ 1.762 tỷ đồng hồi cuối năm 2025 lên tới gần 3.920 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản HAGL đạt gần 29.400 tỷ, tăng 11,4% so với đầu năm (26.382 tỷ đồng).

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2026, HAGL đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt 4.202 tỷ đồng, tương đương hơn 11,5 tỷ đồng mỗi ngày. Kế hoạch này cho thấy HAGL đang tiếp tục tái định vị rõ nét trong mảng nông nghiệp, với hai trụ cột tăng trưởng mới là cà phê và dâu tằm.

Trong năm 2026, HAGL dự kiến trồng mới 7.000 ha cà phê, 1.000 ha dâu tằm và 700 ha sầu riêng. Song song với mở rộng vùng nguyên liệu, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đầu tư chế biến để gia tăng giá trị đầu ra và cải thiện biên lợi nhuận.