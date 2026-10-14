Hacker tấn công Tủ đông siêu thị, tăng nhiệt độ lên cao bất thường

Sự cố bất ngờ này xảy ra vào ban đêm tại hàng loạt chuỗi siêu thị lớn của Pháp, bao gồm Carrefour, Monoprix, Intermarché và Coopérative U. Thay vì làm mát, hệ thống tủ lạnh tại các cơ sở này đột ngột bị tin tặc đẩy nhiệt độ lên mức cao kỷ lục là 50 độ C.

Ông Dominique Schelcher, Giám đốc điều hành của chuỗi Coopérative U, đã xác nhận vụ việc và cho biết tin tặc đã nhắm trực tiếp vào hệ thống sản xuất điện lạnh của nhiều cửa hàng. Vị lãnh đạo này lên án gay gắt vụ tấn công, gọi hành vi phá hoại thiết bị bảo quản thực phẩm thiết yếu của người dân là cực kỳ nghiêm trọng, chưa từng có tiền lệ và hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Công ty Les Mousquetaires, đơn vị quản lý chuỗi siêu thị Intermarché, cho biết vụ tấn công mạng bắt nguồn từ một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba chịu trách nhiệm quản lý hệ thống làm lạnh. Sự cố đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 180 cửa hàng, ước tính gây ra khoản lỗ lên tới vài triệu euro.

Do nhiệt độ tăng quá cao, một số tủ trưng bày thực phẩm tươi sống và đông lạnh đã bốc khói, nhưng may mắn là chưa có vụ cháy nào được ghi nhận. Phía siêu thị khẳng định đã áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết, nhanh chóng loại bỏ và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm bị hỏng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.

Hiện tại, họ đang chờ kết luận từ các chuyên gia bảo hiểm và cơ quan chức năng để có con số thiệt hại chính xác nhất.

Tầm ảnh hưởng của vụ việc dường như không chỉ dừng lại ở Pháp. Chuyên gia phân tích tình báo an ninh mạng Felix Aime tiết lộ rằng cuộc tấn công này còn lan rộng ra hệ thống siêu thị tại nhiều quốc gia châu Âu khác như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Đức và Bỉ. Cao ủy Nông nghiệp và Thực phẩm châu Âu, ông Christophe Hansen, đã mạnh mẽ lên án vụ việc, đồng thời cảnh báo rằng an ninh lương thực đang cần được chú ý chặt chẽ ở mọi cấp độ khi tình trạng biến thực phẩm thành vũ khí đang trở thành hiện thực.