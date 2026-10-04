Hacker phanh phui Man City ra điều kiện hợp tác với nước Anh

Rui Pinto muốn hợp tác với chính phủ Anh. Ảnh: X.

Theo Pinto, anh đang nắm giữ thông tin chi tiết về các tài liệu, cá nhân và những mạng lưới công ty liên quan trực tiếp đến vụ việc của Manchester City. Hacker này khẳng định có thể cung cấp thêm nhiều chứng cứ quan trọng vô tình bị bỏ qua trong giai đoạn điều tra ban đầu của ban tổ chức Premier League.

Động thái hợp tác xuất hiện trong bối cảnh chính quyền Bồ Đào Nha vừa quyết định chấm dứt chương trình bảo vệ đối với Pinto. Đội ngũ luật sư của anh đã lập tức kháng cáo, đồng thời phản đối phương pháp đánh giá rủi ro an ninh từ phía cơ quan quản lý sở tại.

Hiện tại, hacker sinh năm 1988 tìm cách rời khỏi Bồ Đào Nha để tới một địa điểm bí mật. Một chiến dịch gây quỹ cộng đồng nhằm hỗ trợ chi phí bảo vệ an toàn cho anh đã thu về hơn 19.000 euro.

Về phía Manchester City, đội chủ sân Etihad chính thức bị Ủy ban độc lập của Premier League kết tội cách đây ít ngày. "The Citizens" cũng nộp đơn kháng cáo đúng theo quy trình nhằm tránh một án phạt nặng.

Nếu không thể kháng cáo thành công, Manchester City có thể đối diện án phạt chưa từng có trong lịch sử giải đấu, kèm theo đó là màn "tháo chạy" hàng loạt của dàn siêu sao đắt giá.

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