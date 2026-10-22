Hacker dùng tác nhân AI, tấn công hơn 100 website doanh nghiệp

Theo Reuters, dẫn kết quả điều tra an ninh mạng của NorForge, thay vì trực tiếp thực hiện từng bước tấn công, đối tượng sử dụng các tác nhân AI để xác định lỗ hổng bảo mật, thử nghiệm những phương thức xâm nhập khác nhau và triển khai các hành động tiếp theo với mức độ can thiệp hạn chế từ con người.

NorForge phát hiện hoạt động này trong quá trình điều tra việc sử dụng Cairn, một nền tảng AI mã nguồn mở có khả năng điều phối nhiều tác nhân để cùng thực hiện nhiệm vụ. Các nhà nghiên cứu tìm thấy hơn 20 bảng điều khiển Cairn được công khai trên Internet, có liên quan đến những hoạt động bị nghi ngờ là tấn công mạng.

AI TỰ TÌM LỖ HỔNG, TRIỂN KHAI CÁC CUỘC TẤN CÔNG

Snorre Fagerland, nhà nghiên cứu mối đe dọa cấp cao tại NorForge, phát hiện các giao diện không được bảo vệ khi tìm kiếm những hệ thống Cairn có thể truy cập từ bên ngoài. Những bảng điều khiển này để lộ thông tin về mục tiêu tấn công, chỉ dẫn dành cho các tác nhân AI, lỗ hổng đã phát hiện và những hành động được thực hiện trong quá trình xâm nhập.

Cairn điều phối hoạt động của các tác nhân thông qua một không gian làm việc chung, được gọi là bảng đen (blackboard). Tại đây, các tác nhân ghi lại thông tin thu thập được, những phát hiện mới và kế hoạch hành động. Các tác nhân khác có thể sử dụng dữ liệu này để xác định bước tiếp theo mà không cần bắt đầu lại từ đầu.

Con người vẫn đóng vai trò xác định mục tiêu và mục đích của cuộc tấn công, đồng thời có thể bổ sung chỉ dẫn trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, sau khi được giao nhiệm vụ, các tác nhân AI có thể tiếp tục kiểm tra hệ thống, thử những phương án khai thác khác nhau và điều chỉnh hướng tiếp cận mà không cần nhận lệnh mới cho từng hành động.

Chiến dịch lớn nhất được NorForge ghi nhận bắt đầu nhắm vào các website thương mại điện tử từ ngày 25/9. Hoạt động này trải rộng tại Mỹ, Canada, Australia và Nhật Bản, với hơn 1.100 dự án tấn công được phân bổ trên 14 bảng điều khiển.

Đối tượng còn sử dụng Playwright, một công cụ tự động hóa trình duyệt của Microsoft, để kiểm tra khả năng đặt hàng trên một số website mục tiêu trước khi chuyển các mục tiêu này cho Cairn tìm cách khai thác.

Đáng chú ý, chỉ dẫn ban đầu rất ngắn gọn nhưng từ những yêu cầu này, các tác nhân AI tự khảo sát website, tìm kiếm điểm yếu và thử các phương thức xâm nhập khác nhau.

Các chỉ dẫn tập trung vào việc chiếm quyền thực thi mã từ xa mà không cần xác thực. Những phương thức được thử nghiệm bao gồm khai thác lỗ hổng tải tệp lên, tấn công chèn mã SQL, vượt qua cơ chế xác thực và lợi dụng cách ứng dụng xử lý dữ liệu không an toàn.

Mục tiêu chủ yếu là giành quyền truy cập lâu dài vào hệ thống thương mại điện tử và hạ tầng thanh toán. Trong một số trường hợp, các tác nhân tìm cách cài đặt web shell, một loại mã độc cho phép kẻ tấn công thực thi lệnh trên máy chủ và tiếp tục kiểm soát hệ thống sau khi đã xâm nhập thành công.

HƠN 1.200 WEBSITE BỊ NHẮM MỤC TIÊU

Đến giữa tháng 10, các tác nhân AI trong chiến dịch nói trên đã tìm cách xâm nhập hơn 1.200 website. Hồ sơ tấn công bị lộ còn chứa thông tin về những doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhưng chưa được xác định công khai trong cuộc điều tra ban đầu.

NorForge ước tính tỷ lệ thành công trung bình của các chiến dịch được quan sát vào khoảng 10%. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu lưu ý rằng các dự án có mục tiêu và cách thức thực hiện khác nhau, nên tỷ lệ này không thể được so sánh trực tiếp giữa các chiến dịch.

Trong chiến dịch lớn nhất, những dự án thành công mất trung bình chưa đến 23 giờ để đạt mục tiêu, đồng thời ghi nhận khoảng 140 phát hiện mỗi dự án. Một dự án kéo dài hơn 5 ngày.

Để kiểm tra tính xác thực của các báo cáo do AI tạo ra, NorForge tiến hành xác minh độc lập một số trường hợp. Trong một vụ việc liên quan đến một nhà bán lẻ lớn tại Mỹ, các tác nhân AI phát hiện một thiết lập cookie cụ thể có thể chuyển hướng yêu cầu đến máy chủ phía sau chứa lỗ hổng. Phát hiện này giúp cuộc tấn công tiếp tục được triển khai và sau đó được các nhà nghiên cứu xác nhận.

Một trường hợp khác tại Australia liên quan đến website thương mại điện tử. NorForge xác minh rằng web shell được cài đặt trên hệ thống cho phép thực thi lệnh trên máy chủ. Cuộc điều tra cũng ghi nhận những hoạt động nhắm vào các nhà bán lẻ khác tại Mỹ, một nhà bán lẻ ở Nhật Bản và hệ thống bán hàng tại điểm thanh toán (POS) của một nhà hàng.

Bên cạnh nguy cơ bị chiếm quyền kiểm soát máy chủ, cuộc điều tra cho thấy chính các bảng điều khiển Cairn bị công khai cũng tạo ra rủi ro bảo mật. Những giao diện này để lộ thông tin về mục tiêu, lỗ hổng, hoạt động tấn công và thông tin xác thực mà đối tượng thu thập được.

NorForge sử dụng TruffleHog, công cụ chuyên phát hiện thông tin xác thực và dữ liệu bí mật bị rò rỉ, để quét các dữ liệu lộ ra. Kết quả cho thấy hàng trăm thông tin bí mật bị phơi bày, trong đó khoảng 11% được xác minh là vẫn còn hiệu lực.

Ngoài chiến dịch trên, NorForge phát hiện các nhóm đối tượng khác có dấu hiệu sử dụng Cairn cho những hoạt động nhằm thu lợi bất chính. Một nhóm gồm 10 bảng điều khiển bị lộ chứa các chỉ dẫn đánh cắp thông tin thẻ thanh toán và tiền mã hóa từ những website thương mại và tài chính. Một nhóm khác có 59 dự án nhắm vào các website thương mại điện tử và nền tảng thương mại lớn tại Mỹ, tìm cách chiếm quyền máy chủ, giành quyền quản trị hoặc truy cập cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, NorForge đánh giá mức độ tin cậy về tính chất độc hại của nhóm thứ hai thấp hơn các hoạt động còn lại.

CHI PHÍ VẬN HÀNH CÁC TÁC NHÂN AI

Một điểm đáng chú ý trong cuộc điều tra là chi phí vận hành các tác nhân AI. Theo Reuters, Fagerland ước tính chiến dịch lớn nhất tiêu tốn khoảng 5.000 USD cho việc sử dụng mô hình AI, tương đương khoảng 50 USD cho mỗi vụ xâm nhập thành công.

Trong khi đó, NorForge ước tính chi phí trung bình vào khoảng 5 USD mỗi dự án, tính cả những lần tấn công không thành công. Những hoạt động kéo dài, với hơn 1.000 hành động và phát hiện được ghi nhận, có thể tiêu tốn trên 100 USD.

NorForge nhấn mạnh rằng những con số chi phí trên được tính toán từ hoạt động của các dự án quan sát được, chứ không dựa trên dữ liệu sử dụng token hoặc hóa đơn thanh toán thực tế. Vì vậy, các ước tính vẫn có độ bất định đáng kể và chỉ phản ánh chi phí sử dụng mô hình AI, chưa bao gồm toàn bộ chi phí tổ chức và tiến hành cuộc tấn công.

Cuộc điều tra cũng chưa đưa ra phép so sánh trực tiếp giữa chi phí của những chiến dịch sử dụng AI với các cuộc xâm nhập tương đương do con người thực hiện.