Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trao quà cỗ Trung thu cho học sinh trong Chương trình “Hạc Thành - Lung linh đêm hội Trăng rằm năm 2026”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự chương trình.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dự chương trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và đại biểu dự chương trình.

Dự chương trình có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo phường Hạc Thành; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo Nhân dân, phụ huynh và các em thiếu niên, nhi đồng.

Màn múa “Trống hội - Múa Lân - Sư - Rồng”.

Với chủ đề “Hạc Thành - Lung linh đêm hội Trăng rằm”, chương trình được xây dựng công phu, kết hợp giữa các tiết mục nghệ thuật, hoạt động giao lưu, hội thi và phá cỗ Trung thu.

Mở đầu chương trình là màn mashup “Trống hội - Múa Lân - Sư - Rồng”, cùng tiết mục “Vâng lời Bác - Thiếu nhi vững bước vào Kỷ nguyên mới”, tạo không khí sôi động, vui tươi cho đêm hội.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trao giải Nhất hội thi trưng bày mâm cỗ trung thu cho cụm Đông Hải.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trao giải Nhất cho tổ dân phố Hoà Bình nội dung thi Hội đèn trung thu.

Điểm nhấn của đêm hội là phần công bố kết quả và trao giải Hội thi đèn và mâm cỗ Trung thu với sự tham gia của các cụm thi và 23 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Những mâm cỗ, mô hình đèn Trung thu được chuẩn bị công phu, thể hiện sự khéo léo, sáng tạo, đồng thời gửi gắm tình cảm, sự quan tâm của cộng đồng đối với trẻ em.

Ban Tổ chức đã trao các giải: Nhất, Nhì, Ba và giải Khuyến khích cho các đội có trang trí đèn và trưng bày mâm cỗ đẹp. Giải Nhất hội thi trưng bày mâm cỗ trung thu thuộc về cụm Đông Hải; giải Nhất nội dung thi Hội đèn trung thu thuộc về tổ dân phố Hòa Bình.

Đồng chí Lê Bá Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hạc Thành phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND phường Hạc Thành Lê Bá Hải nhấn mạnh, Đêm hội Trăng rằm được tổ chức nhằm mang đến cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn một mùa Trung thu vui tươi, an toàn, đoàn kết, qua đó góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Nhắc lại tình cảm đặc biệt và niềm tin lớn lao mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thiếu niên, nhi đồng, lãnh đạo phường Hạc Thành cho biết, tiếp nối tình cảm và niềm tin đó, trong thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắn nhủ các cháu phải chăm ngoan, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, thầy cô; đoàn kết, yêu thương bạn bè; chăm chỉ học tập, rèn luyện sức khỏe, nuôi dưỡng lòng nhân ái, tình yêu quê hương và không ngừng tiến bộ.

Đây cũng là niềm tin, kỳ vọng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Hạc Thành gửi gắm đến thế hệ trẻ. Lãnh đạo phường mong muốn các cháu luôn giữ trong tim lòng nhân ái, nuôi dưỡng những ước mơ đẹp, chăm chỉ học tập, rèn luyện và vững bước vào tương lai.

Chủ tịch UBND phường Hạc Thành chia sẻ, những hình ảnh quen thuộc của Tết Trung thu như đèn ông sao, mâm cỗ Trung thu, những điệu múa, hình ảnh chị Hằng, chú Cuội không chỉ tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, mà còn góp phần lưu giữ những ký ức đẹp trong tuổi thơ của các em. Qua đó, Đêm hội Trăng rằm trở thành món quà tinh thần ý nghĩa, mang đến cho các cháu những giây phút vui vẻ, ấm áp bên bạn bè, thầy cô và người thân.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, các em thiếu nhi còn được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật như “Gọi trăng là gì - Rước đèn ông sao”, trình diễn thời trang với chủ đề “Chú Cuội, chị Hằng vui hội trăng rằm”, “Rock vầng trăng”, “Tết suối hồng”... với sự tham gia của học sinh các trường Tiểu học Điện Biên, THCS Minh Khai, Đội nghệ thuật Thỏ Trắng, Câu lạc bộ thời trang nhí La Hằng và Vũ đoàn Thế Hệ Mới.

Khép lại chương trình “Hạc Thành - Lung linh đêm hội Trăng rằm năm 2026”, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu cùng tham gia phá cỗ và trao quà Trung thu cho các em thiếu nhi trong đêm hội Trăng rằm Hạc Thành năm 2026 để trao yêu thương, thắp sáng ước mơ cho tuổi thơ.