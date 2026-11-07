Haaland vượt Ronaldo về giá trị thương mại

Erling Haaland đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng 50 vận động viên có giá trị thương mại cao nhất thế giới năm 2026 của SportsPro, đồng thời là cầu thủ bóng đá duy nhất góp mặt trong top 10. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo tụt từ vị trí thứ 5 xuống thứ 14, một phần do cách tính mới ưu tiên đà phát triển và tiềm năng thương mại, theo Goals.

SportsPro là công ty truyền thông kỹ thuật số và tổ chức sự kiện thể thao có trụ sở tại London (Anh), chuyên cung cấp bảng xếp hạng thường niên 50 vận động viên có giá trị thương mại cao nhất thế giới (50 MMA).

Trong bảng xếp hạng năm nay, công ty đánh giá 1.202 vận động viên thuộc 70 môn thể thao, dựa trên dữ liệu thu thập từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026. Mỗi người được chấm theo thang điểm 100, gồm 3 tiêu chí: giá trị thương hiệu đã xây dựng (45 điểm), đà phát triển (40 điểm) và triển vọng thương mại (15 điểm).

VĐV tennis Aryna Sabalenka đứng đầu danh sách, theo sau là VĐV trượt tuyết Trung Quốc Eileen Gu và ngôi sao bóng rổ Giannis Antetokounmpo. Haaland xếp thứ 4, còn tay vợt Carlos Alcaraz đứng thứ 5.

Sức hút từ mạng xã hội và World Cup

Một trong những yếu tố góp phần mở rộng độ nhận diện của Haaland là kênh YouTube cá nhân ra mắt tháng 10/2025. Sau khoảng thời gian hoạt động, kênh thu hút 4,6 triệu người đăng ký và gần 250 triệu lượt xem từ các video.

Haaland thu hút sự quan tâm cả trong và ngoài sân cỏ, được các nhãn hàng săn đón. Ảnh: @erling/IG.

Michael Long, Giám đốc nội dung thương mại của SportsPro, nhận định YouTube ngày càng trở thành nền tảng quan trọng giúp vận động viên phát triển hình ảnh và chủ động xây dựng mối quan hệ với người hâm mộ. Những video ghi lại sinh hoạt thường ngày giúp Haaland thể hiện cá tính ngoài sân cỏ, đồng thời tạo thêm lượng tương tác cho các kênh cá nhân.

Trước thềm mùa giải mới, tiền đạo người Na Uy từng thu hút sự chú ý khi đăng video bỏ mái tóc dài đặc trưng. Video dài khoảng 7 phút hiện đạt 10 triệu lượt xem, chưa kể lượng người theo dõi các đoạn trích trên Instagram, TikTok và những nền tảng khác.

World Cup cũng góp phần mở rộng tệp khán giả của tiền đạo 26 tuổi, đặc biệt tại thị trường Bắc Mỹ. Đội tuyển Na Uy trở lại giải đấu sau 28 năm vắng bóng và tiến vào tứ kết. Haaland ghi 7 bàn sau 5 trận, bao gồm cú đúp trong trận thắng Brazil tại vòng 16 đội.

Ronaldo tụt hạng, song vẫn có sức hút thương mại riêng. Ảnh: @cristiano/IG.

Ngoài những màn trình diễn trên sân, các video hậu trường của anh tại Mỹ cũng thu hút sự chú ý. Haaland chia sẻ trải nghiệm khám phá văn hóa cao bồi ở Dallas, thử món ăn tại New York và những khoảnh khắc sinh hoạt trong thời gian thi đấu. Anh còn mang về nhà một con gấu mèo nhồi bông trị giá 750 USD làm kỷ niệm.

Theo đơn vị xếp hạng, Haaland có thêm 32 triệu người theo dõi Instagram trong thời gian World Cup diễn ra, nhiều hơn các cầu thủ khác tại giải.

Truyền thông Mỹ cũng dành sự chú ý cho tiền đạo Na Uy. ABC News gọi anh là hiện tượng bóng đá toàn cầu cả trong và ngoài sân cỏ, trong khi NBC News mô tả cầu thủ này là nhân vật nổi bật trên màn ảnh nhỏ.

Bên cạnh hoạt động trên mạng xã hội, Haaland sở hữu danh mục hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu như Nike, Beats by Dre, Breitling và Budweiser. Anh từng xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo của Budweiser suốt thời gian World Cup.

Ronaldo tụt hạng, Mbappé và Yamal vẫn còn dư địa

Trong bảng xếp hạng năm 2026, Cristiano Ronaldo tụt từ vị trí thứ 5 xuống thứ 14. Đây là thay đổi đáng chú ý khi tiền đạo 41 tuổi từng có nhiều năm duy trì sức hút thương mại ở nhóm đầu.

Tuy nhiên, Michael Long cho rằng việc Ronaldo giảm thứ hạng không hoàn toàn phản ánh sự suy giảm giá trị thương hiệu. Đơn vị này điều chỉnh phương pháp đánh giá, dành trọng số lớn hơn cho đà phát triển và triển vọng thương mại, thay vì chỉ tính đến giá trị thương hiệu tích lũy.

Theo đại diện SportsPro, Ronaldo vẫn là biểu tượng toàn cầu với thương hiệu cá nhân được xây dựng trong thời gian dài và danh mục hợp tác thương mại rộng. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp, dư địa phát triển của anh có thể hạn chế hơn so với những cầu thủ trẻ như Haaland.

Một số cầu thủ như Mbappé, Yamal được đánh giá cao về tiềm năng thương mại. Ảnh: Nike; adidas.

Ngoài Ronaldo, nhiều ngôi sao bóng đá khác cũng không góp mặt trong top 10. Kylian Mbappé đứng thứ 19, Vinícius Júnior xếp thứ 20, Lamine Yamal ở vị trí 23 và Lionel Messi đứng thứ 27. Hai cầu thủ nữ duy nhất lọt top 50 là Alessia Russo của Arsenal (hạng 29) và Alexia Putellas (hạng 47).

Dù vậy, đơn vị đánh giá Mbappé và Vinicius vẫn có sức hút thương mại đáng kể. Mbappé góp mặt trong bảng xếp hạng hàng năm từ 2018 và từng 4 lần lọt top 10. Vinicius xuất hiện 2 lần, trong đó từng đứng thứ 2 năm 2024.

Với Yamal, Michael Long cho rằng thành tích thi đấu và khả năng duy trì tương tác trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng thứ hạng trong tương lai. Cầu thủ 19 tuổi cần chuyển sự chú ý thành lượng người theo dõi ổn định, đồng thời phát triển các hoạt động hợp tác thương hiệu. Hình ảnh công chúng, nội dung chia sẻ và mức độ hiện diện ngoài bóng đá cũng là những yếu tố được tính đến.