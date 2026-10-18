Haaland và HLV Maresca cùng đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh

Với cú đúp vào lưới Ipswich, chân sút Haaland trở thành cầu thủ cán mốc 100 bàn thắng không tính phạt đền nhanh nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Thống kê cho thấy, ngôi sao người Na Uy chỉ cần 139 trận để đạt thành tích này, phá kỷ lục 150 trận do cựu danh thủ Alan Shearer thiết lập năm 1996.

Erling Haaland ăn mừng cú đúp giúp Man City đánh bại Ipswich 3-2 trên sân Etihad. Ảnh: Shutterstock Editorial

Đáng chú ý, chân sút sinh năm 2000 đang duy trì phong độ ghi bàn đáng kinh ngạc với 12 lần lập công trong 8 trận gần nhất cho Man City trên mọi đấu trường. Riêng tại Ngoại hạng Anh mùa này, anh đã ghi 8 bàn sau 7 vòng, dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Bàn thắng đầu tiên của Haaland đến ở phút 34, khi anh bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Christian Walton từ đường chuyền của tiền vệ Mateo Kovacic, đưa Man City vượt lên dẫn 2-1.

Đến phút 69, chân sút người Na Uy tiếp tục thể hiện sức mạnh khi vượt qua sự truy cản của hậu vệ Abdoul Ouattara, đón đường chuyền của Iliman Ndiaye rồi dứt điểm nâng tỷ số lên 3-1. Đây chính là bàn thắng thứ 100 không tính phạt đền của Haaland tại Ngoại hạng Anh, đồng thời nâng tổng thành tích của anh tại giải lên 120 bàn, gồm 20 quả phạt đền.

Haaland suýt hoàn tất cú hat-trick ở phút 85, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị của đồng đội trong tình huống triển khai bóng.

HLV Enzo Maresca đã có 7 chiến thắng liên tiếp kể từ đầu mùa tại Ngoại hạng Anh 2026-2027. Ảnh: Man City

Không chỉ học trò Haaland, mà ông thầy Enzo Maresca cũng đi vào lịch sử khi trở thành nhà cầm quân đầu tiên toàn thắng 7 trận Ngoại hạng Anh kể từ khi tiếp quản một CLB, tính trong kỷ nguyên Premier League bắt đầu từ mùa 1992-1993.

Chiến lược gia người Ý vượt qua kỷ lục 6 trận thắng liên tiếp do 3 HLV cùng nắm giữ, gồm Pep Guardiola tại Man City năm 2016, Carlo Ancelotti tại Chelsea năm 2009 và Ole Gunnar Solskjaer tại Man Utd năm 2018.

Đáng nói, HLV Maresca mới tiếp quản Man City mùa hè năm nay nhưng đã nhanh chóng tạo nên khởi đầu hoàn hảo. Sau 7 vòng, đội bóng thành Manchester ghi 19 bàn, chỉ thủng lưới 6 lần và giành trọn 21 điểm.

Chiến thắng trước Ipswich còn giúp Man City tái lập thành tích khởi đầu tốt nhất lịch sử CLB sau 129 năm. Lần gần nhất đội bóng này toàn thắng 7 trận mở màn một mùa giải vô địch quốc gia là mùa 1897-1898, khi còn thi đấu ở giải hạng Nhì Anh.

Tuy nhiên, Man City vẫn chưa phá kỷ lục toàn thắng đầu mùa tại Ngoại hạng Anh. Thành tích này thuộc về Chelsea với 9 trận ở mùa 2005-2006, tiếp đến là Liverpool với 8 trận ở mùa 2019-2020.

Trước đó, tiền vệ Phil Foden mở tỷ số cho Man City ở phút 19 sau đường chuyền của Jeremy Doku. Chỉ 2 phút sau, tiền đạo Daizen Maeda gỡ hòa 1-1 cho Ipswich. Cuối trận, tiền đạo Zian Flemming thực hiện thành công quả phạt đền, rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho đội khách.

Chiến thắng giúp Man City củng cố ngôi đầu Ngoại hạng Anh với 21 điểm tuyệt đối, bỏ xa Arsenal đứng thứ 2 tới 6 điểm, dù đối thủ còn 1 trận chưa đấu.

Theo lịch, trận tới thầy trò HLV Maresca sẽ tiếp AEK Athens trên sân Etihad ở lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League vào lúc 2h ngày 21/10 (giờ Việt Nam).