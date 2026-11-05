Haaland tủm tỉm thống kê ghi bàn, khen 'kẻ ăn vạ' Elliot Anderson

Haaland có thể mất hút trong hiệp 1, nhưng lúc Man City cần nhất, anh vẫn biết cách lên tiếng kịp lúc. Chuyến làm khách Leipzig là một minh chứng tiếp theo cho điều đó. Pha lập công ở phút 78, sau khi Man City 2 lần để đánh mất lợi thế dẫn bàn, đã giúp thầy trò Enzo Maresca ra về với trọn vẹn 3 điểm.

Haaland có hiệu suất ghi bàn không ai bằng, với 62 bàn chỉ sau 61 trận. Ảnh: MCFC

Với pha lập công này, Haaland nâng số bàn thắng tại sân chơi Champions League lên con số 62 sau 61 trận. Tính từ mốc một cầu thủ chơi từ 20 trận trở lên tại Cúp C1, Haaland trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử giải đấu có số bàn thắng nhiều hơn số lần ra sân!

Không chỉ vậy, với việc xé lưới Leipzig vào rạng sáng nay (5/11), Haaland hiện đã có tới 13 bàn trong tổng số 9 lần đối đầu với đội bóng này.

Haaland tủm tỉm khi được DAZN hỏi về kỷ lục ấn tượng của mình: “Tôi đã nhiều lần đối đầu với Leipzig lúc còn chơi ở Dortmund cũng như hiện tại là Man City. Tôi nghĩ năm nào chúng tôi cũng chạm trán họ.

Đúng là mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp. Tôi đã ghi được một số bàn thắng vào lưới Leipzig. Và phải nói thật rằng, luôn thật thú vị khi được đối đầu với họ. Tôi đang rất thích thú”.

Haaland cũng cho rằng, với thể thức thi đấu mới, cuộc chơi Champions League chông gai hơn ngay từ vòng bảng.

“Chúng tôi phải thể hiện được phong độ tốt nhất, bởi vì ở giải đấu Champions League hiện nay, 8 trận vòng bảng chẳng khác nào 8 trận chung kết cả. Nó không hề dễ dàng”.

Từ 'kẻ ăn vạ' Anderson tại World Cup, giờ là đồng đội ở Man City được Haaland khen hết lời. Ảnh: MCFC

Chân sút số 1 của Man City không quên dành những lời khen cho đồng đội Elliot Anderson, người đã kiến tạo đẹp mắt để anh ghi bàn quyết định vào lưới Leipzig.

“Cậu ấy thật cừ. Elliot Anderson đã có khởi đầu rất tuyệt trong sự nghiệp tại Man City. Và đó cũng là điều bạn mong đợi - đến và tỏa sáng tức thì.

Thông thường bạn phải cần thời gian thích nghi, làm quen với các đồng đội mới, cũng như thầy mới. Cậu ấy đã thể hiện thật ấn tượng. Quả là đáng nể”.

Nhắc đến Elliot Anderson, Haaland từng khiến fan thích thú khi châm chọc lúc tiền vệ người Anh mới cập bến Etihad, gọi anh là ‘kẻ ăn vạ’. Nguyên do là bởi trước đó, Tam sư và Na Uy chạm trán nhau ở tứ kết World Cup 2026, trong đó có tình huống Na Uy ghi bàn nhưng không được trọng tài công nhận vì cho rằng Haaland đã phạm lỗi đẩy Anderson. Khi đó, tiền đạo Na Uy rất bức xúc, cũng như ‘cay’ pha ngã của đối thủ.