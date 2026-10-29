Haaland rục rịch rời Man City sang La Liga: Bến đỗ thay thế Mbappe ở Real Madrid?

Haaland hướng đến giải La Liga

Tiền đạo người Na Uy đã ký hợp đồng gia hợp đồng “bom tấn” với Man City vào đầu năm ngoái, qua đó cam kết tương lai với đội bóng Anh đến năm 2034. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa Haaland sẽ chắc chắn gắn bó với sân Etihad đến khi hợp đồng đáo hạn.

Theo trang Fichajes dẫn lời nhà báo Matteo Moretto, chân sút người Na Uy ấp ủ dự định chuyển sang thi đấu ở Tây Ban Nha thời gian tới, mặc dù thời điểm cụ thể và câu lạc bộ tiếp theo vẫn chưa được chốt hạ.

Haaland hướng đến giải La Liga, thay thế Mbappe?

“Moretto tiết lộ trong chương trình đặc biệt Los 100 của Marca rằng Erling Haaland xem giải vô địch Tây Ban Nha là bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp”, Fichajes cho biết.

Nếu ngôi sao sinh năm 2000 quyết định chia tay giải Ngoại hạng Anh, Barcelona cùng Real Madrid chắc chắn là hai lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Dù vậy, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy anh chọn nghiêng về bên nào.

Sự thay thế hoàn hảo cho Mbappe?

Kylian Mbappe đang khiến ban lãnh đạo Real Madrid vô cùng đau đầu với bê bối mới nhất. Những phát ngôn thiếu suy nghĩ của tiền đạo người Pháp đẩy đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vào tình thế vô cùng nan giải. Trong trường hợp diễn biến tiếp tục xấu đi, đội chủ sân Etihad hoàn toàn có khả năng phải chia tay Mbappe sớm hơn dự liệu.

Mbappe đang đẩy Real Madrid vào bê bối cực lớn sau phát ngôn về Trung Quốc.

Ở chiều ngược lại, Erling Haaland được đánh giá là một trong những trung phong xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Ngôi sao người Na Uy sở hữu phong độ hủy diệt với 121 pha lập công sau 140 trận tại Premier League, giữ vai trò then chốt giúp Man City bảo vệ thành công hai chức vô địch quốc nội liên tiếp và chạm tay vào cú ăn ba lịch sử năm 2023.

Ở mùa giải 2022/23, Haaland đưa Man City lên ngôi tại Champions League. Những màn trình diễn ấn tượng giúp anh cán đích thứ hai trong cuộc đua Quả bóng vàng năm đó, chỉ xếp sau Lionel Messi.

Cùng với Harry Kane và Kylian Mbappe, Haaland hiện được xem là một trong những tay săn bàn nguy hiểm nhất của bóng đá thế giới. Khả năng ghi bàn ổn định, thể hình vượt trội và hiệu suất săn bàn đáng nể khiến anh trở thành mục tiêu trong mơ của bất kỳ đội bóng lớn nào.

Nếu phía Real Madrid buộc phải chia tay Mbappe sau những rắc rối vừa qua, không ai khác ngoài Haaland là cái tên đủ tầm để lấp vào khoảng trống mà siêu sao người Pháp để lại. Mặc dù vậy, chặng đường để biến kịch bản này thành hiện thực vẫn còn rất dài.

Án phạt dành cho Man City có thể thay đổi mọi thứ

Tương lai của Haaland không chỉ phụ thuộc vào tham vọng cá nhân mà còn có thể bị tác động bởi những diễn biến pháp lý liên quan đến Man City.

Đội chủ sân Etihad hiện phải đối mặt với 114 cáo buộc vi phạm quy định tài chính của Ngoại hạng Anh và đang chờ đợi kết quả phúc thẩm cũng như án phạt chính thức. Những phán quyết này hứa hẹn sẽ mang đến ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với chặng đường sắp tới của câu lạc bộ.

Haaland đang là "cây săn bàn" cho Man City.

Theo Fichajes, các hình phạt mà Man City có thể đối mặt bao gồm phạt tiền, trừ điểm và những biện pháp kỷ luật khác, trong đó nặng nhất là xuống hạng. Nếu án phạt khiến vị thế cạnh tranh của đội bóng suy giảm nghiêm trọng, kế hoạch của một số cầu thủ chủ chốt hoàn toàn có thể thay đổi.

Với Haaland, việc ra đi vẫn sẽ phụ thuộc vào những điều kiện tài chính mà Man City yêu cầu. Tuy nhiên, nếu đội bóng phải đối mặt với nguy cơ sa sút kéo dài hoặc không còn duy trì được vị thế hàng đầu, những ngôi sao trong đội hình có thể cân nhắc các lựa chọn khác.