Haaland thừa nhận Man City đang khủng hoảng.

Sáng 25/11, Man City tiếp tục gây thất vọng khi bị Napoli cầm hòa 2-2 ngay tại Etihad. Kết quả khiến Man City chỉ đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng Champions League, hơn vị trí phải đá play-off đúng một điểm. Đáng chú ý, Man City chỉ thắng duy nhất 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Sau trận đấu, Haaland chia sẻ với TNT Sports: "Chúng tôi cố gắng đẩy cao sức ép nhưng không thành công. Màn trình diễn như vậy không đủ tốt. Chúng tôi để đối thủ có quá nhiều khoảng trống, đồng thời không thể kiểm soát trận đấu hay triển khai tấn công theo cách mình mong muốn".

Tiền đạo người Na Uy còn tiết lộ một vấn đề đáng lo ngại hơn là sự hoài nghi dần xuất hiện trong tập thể Man City. Theo anh, khi chiến thắng liên tiếp, mọi thứ trở nên đơn giản. Nhưng một khi kết quả không như ý, các cầu thủ bắt đầu nghi ngờ chính mình và đặt câu hỏi về mọi thứ.

Trong cuộc phỏng vấn với beIN Sports sau đó, Haaland thừa nhận bản thân cũng chưa xác định được nguyên nhân khiến đội bóng đánh mất sự ổn định. Anh cho rằng Man City cần tìm cách kiểm soát thế trận tốt hơn, đồng thời khơi dậy năng lực của từng cá nhân.

Sự sa sút của Haaland cũng phản ánh phần nào tình trạng hiện tại của đội bóng. Sau khi ghi 14 bàn trong 12 trận đầu mùa, tiền đạo này trải qua 4 lần ra sân liên tiếp không thể lập công.

Bên cạnh những vấn đề chuyên môn, vụ kiện liên quan đến 115 cáo buộc vi phạm quy định tài chính dường như khiến Man City mất tập trung. Trước đó, cựu hậu vệ MU, Gary Neville cảnh báo những ồn ào bên ngoài sân cỏ có thể len lỏi vào nội bộ đội bóng.

Vào ngày 29/11, Man City có chuyến làm khách trên sân Arsenal thuộc vòng 12 Premier League. Hiện "The Citizens" đứng thứ 3 và kém đối thủ 6 điểm.