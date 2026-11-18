Haaland - Odegaard giúp Na Uy hạ Đan Mạch. Ảnh: Oliver Hardt - UEFA/UEFA/Getty Images.

Màn trình diễn chói sáng của Erling Haaland giúp đội tuyển Na Uy lội ngược dòng đánh bại Đan Mạch với tỷ số kịch tính 3-2 tại lượt trận cuối bảng D UEFA Nations League A. Cú đúp của tiền đạo đang khoác áo Man City ở giải Ngoại hạng Anh đập tan lợi thế dẫn trước hai bàn chóng vánh của đội chủ nhà.

Cuộc chạm trán tại sân Parken khởi đầu với kịch bản cuồng nhiệt vượt ngoài mong đợi. Đội tuyển Đan Mạch nhập cuộc đầy tự tin khi tràn lên bóp nghẹt tuyến giữa của đối thủ nhờ sự năng nổ của Gustav Isaksen. Phút 11, tận dụng thoáng mất tập trung nơi hàng thủ đối phương, Rasmus Hojlund chớp thời cơ đệm bóng cận thành mở tỷ số cho Đan Mạch trước khi Pierre-Emile Hojbjerg nhân đôi cách biệt bằng cú đánh đầu dũng mãnh chỉ ba phút sau đó.

Hai bàn thua chóng vánh tưởng chừng đã đánh gục hoàn toàn tinh thần của Na Uy. Thế nhưng, sự kiên cường của đội bóng Bắc Âu đã sớm được thắp lại nhờ vai trò đầu tàu của những ngôi sao đang chinh chiến tại giải Ngoại hạng Anh.

Phút 31, Erling Haaland đưa được bóng vào lưới nhưng công nghệ VAR can thiệp và từ chối bàn thắng vì lỗi dùng tay chơi bóng. Phút 37, chân sút sinh năm 2000 rút ngắn tỷ số cho Na Uy. Từ pha kiến tạo của Martin Odegaard sau sai lầm tai hại của thủ thành Đan Mạch, Haaland băng vào dứt điểm quyết đoán rút ngắn cách biệt xuống 1-2 trước giờ nghỉ giải lao.

Hojlund ghi bàn cho Đan Mạch. Ảnh: EPA.

Bước sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn đổi chiều khi Na Uy đẩy cao đội hình vây hãm khung thành của thủ môn Mads Hermansen. Các phương án đánh chặn từ xa của Đan Mạch dần lộ rõ sự quá tải trước sức càn lướt dũng mãnh từ Antonio Nusa và Sander Berge.

Sức ép nghẹt thở liên tục dội về phía khung thành chủ nhà cuối cùng đem lại bước ngoặt ở giai đoạn cuối trận. Sau cú sút dội cột dọc của Andreas Schjelderup, chính Martin Odegaard có mặt đúng lúc tung cú đá hiểm hóc san bằng tỷ số 2-2. Bàn thắng ở phút 83 đưa trận cầu bước vào những phút điên rồ với nhịp độ giằng co nghẹt thở.

Khi đồng hồ điểm sang phút bù giờ thứ tư, bi kịch ập xuống Đan Mạch khi trọng tài tham khảo VAR và xác định Joachim Andersen để bóng chạm tay trong vòng cấm. Áp lực ngàn cân đổ dồn lên chấm phạt đền ở phút 90+6'. Đối mặt với thủ thành Hermansen, Erling Haaland dứt điểm chuẩn xác, ấn định thắng lợi nghẹt thở 3-2 cho Na Uy.

Tiền đạo 26 tuổi phải nhận thẻ vàng vì cởi áo ăn mừng quá khích, nhưng điều đó chẳng thể làm vơi đi sự phấn khích tột độ của tập thể Na Uy. Mùa giải năm nay Haaland tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn hủy diệt ở màu áo CLB lẫn ĐTQG.

Chiến thắng quả cảm ngay trên sân khách giúp họ vượt mặt kình địch, đồng thời giành vé vào tứ kết Nations League với tư cách đội nhì bảng D. Trong khi đó, Đan Mạch và Xứ Wales phải dừng bước. Bồ Đào Nha với ngôi nhất bảng sẽ cùng Na Uy đi tiếp.

Kết quả chung cuộc: Đan Mạch 2 - 3 Na Uy

Cầu thủ ghi bàn:

Đan Mạch: Rasmus Hojlund (11'), Pierre-Emile Hojbjerg (14')

Na Uy: Erling Haaland (37', 90+6' - pen), Martin Odegaard (83')

Đội hình xuất phát 2 đội

Ảnh: BongDa.com.vn.