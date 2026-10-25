Haaland nổi nóng với đồng đội

Tiền đạo người Na Uy ‘tỏ thái độ’ với đồng đội ở phút 33, khi Man City đang bị dẫn 0-1 trên sân Villa Park. Sau tình huống trung vệ Marc Guehi phạm lỗi với tiền đạo Nicolas Jackson, thủ môn Gianluigi Donnarumma rời khung thành để phản đối quyết định cho Aston Villa hưởng đá phạt.

Không hài lòng với hành động của đồng đội, Haaland lớn tiếng, liên tục ra hiệu yêu cầu thủ thành người Ý trở lại vị trí. Cử chỉ đầy tức giận của chân sút Na Uy được máy quay TNT Sports ghi lại, nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội.

"Haaland ra oai với thủ môn ngay giữa trận, đúng phong cách của anh ấy", một CĐV bình luận.

Người khác châm biếm: "Haaland còn mở lớp dạy thủ môn ngay trên sân, thật khó tin".

Thủ môn Gianluigi Donnarumma lao ra khỏi khung thành để phản đối quyết định của trọng tài cho Aston Villa được hưởng đá phạt. Ảnh: TNT SPORTS.

Tiền đạo Erling Haaland nổi nóng yêu cầu thủ môn người Ý trở lại khung thành. Ảnh: TNT SPORTS.

Đáng chú ý, người bị tiền đạo 26 tuổi nhắc nhở sau đó lại mắc sai lầm khiến Man City trắng tay. Phút 60, thủ môn Donnarumma xử lý không tốt cú sút của Nicolas Jackson, để bóng lọt qua người vào lưới.

Bàn thua càng đáng tiếc khi trước đó 8 phút, chính Haaland đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Man City. Chân sút người Na Uy đã ghi 9 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng không thể giúp đội nhà tránh thất bại đầu tiên.

Trận thua 1-2 trước Aston Villa chấm dứt chuỗi 7 trận toàn thắng của Man City từ đầu mùa ở giải quốc nội. Đoàn quân của HLV Enzo Maresca còn bỏ lỡ cơ hội trở thành đội thứ 3 trong lịch sử thắng cả 8 vòng mở màn Ngoại hạng Anh.

Sau trận, HLV Maresca thừa nhận những sai lầm ở hàng thủ khiến Man City trả giá. Nhà cầm quân người Ý cho rằng đội bóng tạo đủ cơ hội để ghi nhiều bàn hơn, nhưng lại không tận dụng được ưu thế.