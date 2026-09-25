Haaland nổ cú đúp, Na Uy thắng kịch tính Đan Mạch

Đội chủ nhà nhập cuộc tốt và sớm tạo cách biệt trong ngày ra quân tại UEFA Nations League. Phút 14, Oscar Bobb tận dụng tình huống mất bóng của hàng thủ Đan Mạch, nhận đường chuyền từ Martin Odegaard rồi dứt điểm chân trái mở tỷ số.

Chỉ bốn phút sau, Antonio Nusa đột phá từ cánh trái trước khi chuyền cho Haaland sút tung lưới thủ môn Jorgensen, nâng tỷ số lên 2-0.

Haaland góp công lớn trong chiến thắng kịch tính của Na Uy - Ảnh: UEFA

Đan Mạch nhanh chóng đáp trả. Phút 25, Mikkel Damsgaard thực hiện cú sút phạt chính xác, rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Cuối hiệp một, cả hai đội đều tạo thêm những cơ hội nguy hiểm nhưng các thủ môn đã thi đấu tập trung để bảo toàn tỷ số.

Bước sang hiệp hai, Đan Mạch đẩy cao đội hình và tìm được bàn gỡ ở phút 60. Từ một tình huống phạt góc, Hjulmand đánh đầu khiến thủ môn Nyland phải cản phá, nhưng Rasmus Hojlund có mặt đúng lúc để đánh đầu nối, đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2.

Tiền đạo của Man City duy trì phong độ cao với 64 bàn sau 56 trận cho Na Uy - Ảnh: ESPN FC

Đúng lúc Na Uy gặp khó, Haaland một lần nữa lên tiếng. Phút 74, sau pha phối hợp đá phạt góc ngắn, Odegaard đưa bóng thuận lợi vào trong để tiền đạo Man City tung cú sút chân trái quyết đoán, hoàn tất cú đúp và giúp Na Uy dẫn 3-2.

Những phút cuối, Na Uy phải chơi thiếu người khi David Wolfe nhận thẻ vàng thứ hai, nhưng đội chủ nhà vẫn đứng vững để bảo toàn chiến thắng trước cuộc đối đầu đáng chú ý với Bồ Đào Nha ngày 28/9.

Ghi bàn:

Na Uy: Bobb 14', Haaland 18' 74'

Đan Mach: Damsgaard 25', Hojlund 60'

Thẻ đỏ: David Wolfe 90'+3

Đội hình xuất phát:

Na Uy: Nyland, Aursnes, Heggem, Ajer, Ryerson, Berg, Berge, Odegaard, Nusa, Bobb, Haaland.

Đan Mạch: Jorgensen, Maehle, Andersen, Provstgaard, Kristensen, Hojbjerg, Hjulmand, Froholdt, Damsgaard, Dorgu, Hojlund.

Kết quả loạt UEFA Nations League trận đêm qua rạng sáng nay