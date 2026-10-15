Haaland lập kỷ lục, Man City vẫn thua đau PSG trên sân nhà

Man City bước vào cuộc tiếp đón PSG với 8 chiến thắng liên tiếp dưới thời HLV Enzo Maresca, trong đó có màn đánh bại Liverpool 3-0 ngay tại Anfield ở Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, trước sự chứng kiến của cựu HLV Pep Guardiola trên khán đài Etihad, đội bóng thành Manchester đã trải qua một trong những trận thua đáng quên nhất tại Champions League.

Đương kim vô địch PSG đánh bại Man City 4-2 ngay tại Etihad ở Champions League. Ảnh: Reuters.

Đương kim vô địch PSG chỉ mất 15 phút để tạo cách biệt 2 bàn nhờ các pha lập công của tiền đạo Désiré Doué (phút 13) và Ousmane Dembélé (15). Đến phút 32, tiền vệ Vitinha dứt điểm từ ngoài vòng cấm, nâng tỉ số lên 3-0 và đẩy đội chủ nhà vào tình thế khó khăn ngay trước giờ nghỉ.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Champions League, Man City để thủng lưới 3 bàn ngay trong hiệp 1 trên sân nhà. Điều đáng nói, đại diện Ngoại hạng Anh bước vào trận đấu với sự tự tin rất lớn, nhưng hoàn toàn lép vế trước khả năng phối hợp và những pha lên bóng tốc độ của đối thủ Pháp.

Sau giờ nghỉ, HLV Maresca thực hiện những điều chỉnh nhân sự và Man City bắt đầu tạo ra sức ép. Phút 53, tiền đạo Erling Haaland đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền của Iliman Ndiaye, rút ngắn cách biệt xuống 1-3 và đồng thời thiết lập cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Với bàn thắng thứ 37 sau 40 lần ra sân cho Man City tại Champions League, chân sút người Na Uy chính thức vượt qua Sergio Aguero (36 bàn), trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội chủ sân Etihad trong lịch sử giải đấu.

Tuy nhiên, niềm vui của Haaland không thể kéo Man City trở lại. Phút 63, tiền vệ Maghnes Akliouche tung cú sút khiến thủ môn Gianluigi Donnarumma xử lý không tốt, để bóng bật tay bay vào lưới, tái lập cách biệt 3 bàn cho PSG.

Chân sút người Na Uy tiếp tục ghi dấu ấn bằng bàn thắng ở phút 75, nâng thành tích cá nhân lên 38 bàn tại Champions League trong màu áo Man City. Dù vậy, cú đúp của tiền đạo 26 tuổi chỉ giúp đội chủ nhà rút ngắn tỉ số xuống 2-4, trong ngày hàng thủ liên tục mắc sai lầm.

Erling Haaland ghi cú đúp nhưng Man City vẫn thua đội khách PSG 2-4 ở vòng phân hạng Champions League hôm 15/10 (giờ Hà Nội). Ảnh: Getty.

Đại diện nước Anh còn may mắn không phải nhận thêm bàn thua ở cuối trận khi Donnarumma cản phá thành công quả phạt đền của Ferran Torres, cầu thủ từng khoác áo Man City. Chiến thắng 4-2 cũng đánh dấu lần đầu tiên PSG đánh bại đối thủ ngay tại Etihad ở đấu trường Champions League.

Thất bại khiến chuỗi 8 trận toàn thắng của HLV Maresca khép lại, đồng thời phơi bày khoảng cách giữa Man City và PSG, đội bóng đang thống trị châu Âu.