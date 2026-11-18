Cuộc đấu diễn ra sôi nổi từ đầu, với bàn mở tỷ số từ sớm của Hojlund
Cựu tiền đạo MU đang đạt phong độ ấn tượng
Hưng phấn dâng lên, Hojbjerg nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà
Haaland và các đồng đội cố gắng vực lại tinh thần
Cuối hiệp một, thủ môn Hermansen mắc sai lầm, trao quà cho Haaland rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2
Haaland ăn mừng bàn thắng dễ dàng
Qua giờ giải lao, Na Uy ép sân liên tục
Haaland tiếc nuối sau tình huống bỏ lỡ
Qua nhiều nỗ lực, Odegaard cũng gỡ hòa 2-2 cho Na Uy ở phút 83
Đến phút bù giờ, Na Uy được hưởng phạt đền và Haaland chớp thời cơ ghi bàn quyết định
Niềm vui vô bờ bến của Haaland cùng các đồng đội
Chiến thắng nghẹt thở của những chiến binh xứ Viking
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