Cuộc đấu diễn ra sôi nổi từ đầu, với bàn mở tỷ số từ sớm của Hojlund

Cựu tiền đạo MU đang đạt phong độ ấn tượng

Hưng phấn dâng lên, Hojbjerg nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà

Haaland và các đồng đội cố gắng vực lại tinh thần

Cuối hiệp một, thủ môn Hermansen mắc sai lầm, trao quà cho Haaland rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2

Haaland ăn mừng bàn thắng dễ dàng

Qua giờ giải lao, Na Uy ép sân liên tục

Haaland tiếc nuối sau tình huống bỏ lỡ

Qua nhiều nỗ lực, Odegaard cũng gỡ hòa 2-2 cho Na Uy ở phút 83

Đến phút bù giờ, Na Uy được hưởng phạt đền và Haaland chớp thời cơ ghi bàn quyết định

Niềm vui vô bờ bến của Haaland cùng các đồng đội

Chiến thắng nghẹt thở của những chiến binh xứ Viking

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