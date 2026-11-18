Ở trận đấu Đan Mạch và Na Uy, Erling Haaland tiếp tục trở thành nhân vật chính với cú đúp, trong đó có bàn thắng quyết định trên chấm phạt đền ở phút bù giờ.

Thành tích này giúp tiền đạo Manchester City nâng tổng số bàn thắng cho đội tuyển quốc gia lên 68, vượt qua Kylian Mbappe trên bảng thống kê ghi bàn quốc tế.

Trận đấu tại sân Parken khởi đầu không thể thuận lợi hơn cho Đan Mạch. Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động, tận dụng tốt những sai sót của hàng phòng ngự Na Uy để nhanh chóng tạo ra cách biệt hai bàn.

Phút 11, Rasmus Hojlund dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho Đan Mạch. Chỉ ba phút sau, Pierre-Emile Hojbjerg tiếp tục khiến khán giả chủ nhà vỡ òa với bàn nhân đôi cách biệt.

Bị dẫn trước 0-2 chỉ sau 14 phút, Na Uy đối mặt với nguy cơ trải qua một buổi tối thất vọng. Tuy nhiên, đội khách không đánh mất tinh thần và bắt đầu tổ chức lại thế trận.

Erling Haaland từng đưa bóng vào lưới Đan Mạch nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi chạm tay. Dẫu vậy, chân sút của Manchester City không phải chờ đợi quá lâu để ghi dấu ấn.

Haaland tiếp tục ghi những cột mốc mới trong màu áo đội tuyển Na Uy. Ảnh: Reteurs

Phút 37, thủ môn Mads Hermansen mắc sai lầm trong tình huống xử lý bóng. Martin Odegaard nhanh chóng tận dụng cơ hội, đoạt bóng rồi tạo điều kiện để Haaland dứt điểm vào lưới trống, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Bàn thắng giúp Na Uy lấy lại sự tự tin trước khi bước vào giờ nghỉ.

Sau giờ nghỉ, Đan Mạch nỗ lực bảo vệ lợi thế nhưng không thể duy trì sức ép như trong hiệp một. Na Uy dần kiểm soát thế trận, đẩy cao đội hình và liên tục tìm kiếm cơ hội. Đội khách cho thấy quyết tâm lớn khi không chấp nhận rời sân với một thất bại, dù phải thi đấu trên sân của đối thủ.

Phút 83, nỗ lực của Na Uy được đền đáp. Andreas Schjelderup có tình huống đưa bóng trúng cột dọc trước khi Martin Odegaard xuất hiện đúng lúc, dứt điểm từ trung tâm vòng cấm, quân bình tỷ số 2-2. Bàn gỡ hòa khiến trận đấu trở nên căng thẳng hơn trong những phút cuối.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút bù giờ. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Joachim Andersen để bóng chạm tay trong vòng cấm và cho Na Uy hưởng phạt đền.

Trên chấm 11 m, Haaland không mắc sai lầm, đánh bại thủ môn Mads Hermansen, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách ở phút 90+6.

Ảnh: EPA

Đây là màn ngược dòng đáng nhớ của Na Uy khi họ bị dẫn trước hai bàn chỉ sau 14 phút nhưng vẫn giành trọn ba điểm. Chiến thắng tại Parken cũng giúp đội bóng của HLV Stale Solbakken kết thúc vòng bảng League A, bảng 4 với vị trí thứ hai, có cùng 9 điểm với Đan Mạch nhưng xếp trên đối thủ. Bồ Đào Nha đứng đầu bảng với 15 điểm. Na Uy qua đó giành vé vào tứ kết UEFA Nations League.

Haaland vượt Mbappe, khẳng định hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc

Bên cạnh chiến thắng của Na Uy, dấu ấn lớn nhất của trận đấu thuộc về Erling Haaland. Cú đúp vào lưới Đan Mạch giúp tiền đạo 26 tuổi nâng thành tích lên 68 bàn thắng sau 61 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Con số này đưa anh vượt qua Kylian Mbappe, người đang có 67 bàn cho đội tuyển Pháp sau 108 trận.

Đáng chú ý, Haaland đạt cột mốc này với số trận ít hơn Mbappe tới 47 trận. Hiệu suất ghi bàn của chân sút người Na Uy thực sự ấn tượng, đặc biệt khi anh liên tục duy trì khả năng săn bàn ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

Việc vượt qua Mbappe cũng cho thấy Haaland đang xây dựng vị thế đặc biệt trong thế hệ tiền đạo hàng đầu thế giới. Trong khi Mbappe nổi bật với tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến, Haaland sở hữu bản năng săn bàn đáng sợ, khả năng chọn vị trí và sức mạnh trong những pha dứt điểm.

Quan trọng hơn, hai bàn thắng vào lưới Đan Mạch không chỉ mang ý nghĩa về mặt thống kê. Chúng trực tiếp giúp Na Uy hoàn tất màn ngược dòng, giành vé vào tứ kết Nations League và khép lại vòng bảng bằng một chiến thắng đầy cảm xúc.

Ở tuổi 26, Haaland vẫn còn nhiều thời gian để tiếp tục nâng cao thành tích ghi bàn cho đội tuyển quốc gia. Với hiệu suất hiện tại, chân sút của Manchester City hoàn toàn có cơ sở để hướng đến những cột mốc lớn hơn trong lịch sử bóng đá Na Uy cũng như bóng đá châu Âu.