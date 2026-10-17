Haaland làm nên lịch sử tại Premier League

Với hai bàn thắng vào lưới đối thủ vừa lên hạng, Haaland cán mốc 100 bàn thắng, không tính các quả phạt đền. Theo Opta, tiền đạo người Na Uy chỉ cần 139 trận để làm được điều này, thành tích không cầu thủ nào trong lịch sử Ngoại hạng Anh có thể chạm đến.

Trong ngày Haaland tạo cột mốc lịch sử, Man City duy trì mạch toàn thắng tại Ngoại hạng Anh sau 7 vòng đấu, qua đó tạm nới khoảng cách với Arsenal lên thành 6 điểm và chơi nhiều hơn một trận.

Haaland duy trì phong độ của trung phong số một Premier League kể từ khi gia nhập Man City.

Manchester City đánh bại Ipswich với tỷ số 3-2 trong trận đấu đầy biến động. Dù kiểm soát bóng vượt trội và có thời điểm dẫn trước hai bàn, đội chủ nhà vẫn phải trải qua những phút cuối căng thẳng khi hàng phòng ngự liên tiếp mắc sai lầm.

Phil Foden mở tỷ số ở phút 19 sau đường căng ngang thuận lợi của Jeremy Doku. Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, Daizen Maeda tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để gỡ hòa cho Ipswich.

Man City nhanh chóng lấy lại lợi thế. Phút 34, Erling Haaland dứt điểm cận thành sau đường kiến tạo của Mateo Kovacic, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1. Sang hiệp hai, tiền đạo người Na Uy tiếp tục tỏa sáng với pha lập công ở phút 69, nâng tỷ số lên 3-1.

Tưởng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay Man City, nhưng Ipswich không dễ dàng bỏ cuộc. Đội khách liên tục gây sức ép và được hưởng phạt đền ở phút 90 sau khi trọng tài tham khảo VAR. Zian Flemming thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống 2-3, khiến những phút bù giờ trở nên nghẹt thở.

Man City cuối cùng vẫn bảo toàn chiến thắng, nhưng màn trình diễn này chưa thể khiến người hâm mộ yên tâm. Ba điểm là điều quan trọng, song việc để đối thủ vùng lên mạnh mẽ ở cuối trận cho thấy đội bóng vẫn cần cải thiện khả năng kiểm soát thế trận và sự tập trung nơi hàng phòng ngự.

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