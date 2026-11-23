Erling Haaland đang vướng vào kiện tụng với một thợ điện ở Ba Lan. Ảnh: Reuters.

Erling Haaland (26 tuổi) đã vượt qua nhiều đối thủ để giành Chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh mùa trước. Ngoài sân cỏ, tiền đạo người Na Uy vướng vào một cuộc tranh chấp với thợ điện người Ba Lan Michael Wąs về quyền sử dụng chữ “Haaland” làm nhãn hiệu tại Liên minh châu Âu (EU), theo The Telegraph.

Vụ việc bắt đầu năm 2023, khi Haaland muốn đăng ký tên mình cho thương hiệu riêng và phát hiện ông Wąs đã đăng ký nhãn hiệu “Haaland” có hiệu lực trên toàn EU.

Theo quyết định của Cơ quan Sở hữu trí tuệ Liên minh châu Âu (EUIPO), nhãn hiệu này bao phủ 16 nhóm hàng, gồm quần áo thể thao, thực phẩm bổ sung protein, nước tăng lực và túi thể thao. Danh mục còn có đồ lót nữ, rượu mạnh, sữa chua và đồ chơi.

Hội đồng EUIPO đã hủy đăng ký sau khi kết luận ông Wąs nộp đơn với dụng ý xấu nhằm hưởng lợi từ danh tiếng của cầu thủ. Người thợ điện, được cho là đang làm việc tại Na Uy, đang đưa vụ việc ra tòa án EU để yêu cầu lật lại quyết định. Theo The Telegraph, hiện chưa rõ ngày xét xử.

Luật sư của Haaland trình các bài viết trên truyền thông Ba Lan để chứng minh danh tiếng của tiền đạo Man City đã lan tới quê hương ông Wąs. Họ lập luận rằng nhãn hiệu có thể khiến người tiêu dùng lầm tưởng Haaland bảo chứng cho các sản phẩm mang tên này.

Haaland được cho đã kiện một hãng bay vì sử dụng kiểu tóc của ảnh trong một bài đăng trên mạng. Ảnh: The Telegraph.

Hội đồng EUIPO nhận định khó có khả năng ông Wąs chưa từng nghe đến cầu thủ có danh tiếng quốc tế này. Hội đồng cũng xác định chữ “Haaland” được đăng ký trùng hoàn toàn với họ của tiền đạo người Na Uy.

Về phía mình, ông Wąs nói “Haaland” là từ do ông nghĩ ra bằng cách ghép “hala” trong tiếng Ba Lan với “land” trong tiếng Anh. Ông cũng giải thích tên này bắt nguồn từ cụm “High Advanced Activity Land”, xuất hiện trong địa chỉ email ông dùng để liên hệ với hội đồng.

EUIPO cho rằng các giải thích trên thiếu thuyết phục. Hội đồng nhận định địa chỉ email có thể được tạo ra chỉ để củng cố lập luận rằng ông Wąs nộp đơn với thiện chí. Cơ quan này cũng đặt câu hỏi vì sao ông đăng ký nguyên chữ “Haaland” mà không có dấu phân cách nếu ba chữ cái đầu là phần viết tắt của “High Advanced Activity”.

Đầu năm nay, Haaland cũng được cho đã kiện một hãng hàng không Na Uy sau khi hãng sử dụng hình ảnh gợi đến kiểu tóc đuôi ngựa vàng đặc trưng của anh trong một loạt quảng cáo. Norwegian Air từng đăng hình một chiếc máy bay gắn đuôi tóc vàng kiểu Haaland. Tiền đạo này sau đó đã cắt tóc ngắn.

Haaland gia nhập Man City từ Borussia Dortmund vào tháng 7/2022 và đã ký hợp đồng mới đến hè 2034. Anh là con trai của Alfie Haaland, cựu cầu thủ Man City, và từng khoác áo Molde FK, Red Bull Salzburg và Dortmund.