Haaland kiện hãng hàng không Na Uy

“Đơn kiện liên quan đến việc hãng hàng không Norwegian Air Shuttle sử dụng trái phép các đặc điểm nhận diện của Haaland trong hoạt động tiếp thị vé máy bay tại World Cup 2026”, Luật sư Thomas Hagen - đại diện cho tiền đạo tuyển Na Uy cho biết.

Vị luật sư xác nhận đơn kiện được nộp thay mặt cho thân chủ Erling Haaland và Công ty York Promotions Ltd (Anh).

Hình chiếc máy bay được ghép mái tóc vàng buộc đuôi ngựa trong quảng cáo gây tranh chấp giữa Haaland và hãng hàng không Norwegian Air Shuttle. Ảnh: Chụp màn hình bài đăng của Norwegian Air Shuttle.

Nguồn cơn tranh chấp là bài đăng của hãng hàng không trong thời gian World Cup 2026. Hình ảnh chiếc máy bay được chỉnh sửa thêm mái tóc vàng dài buộc đuôi ngựa, kèm thông điệp “We’ve never looked more Norwegian”, có nghĩa “Chưa bao giờ chúng tôi trông đậm chất Na Uy đến thế”.

Norwegian Air Shuttle không sử dụng trực tiếp tên hay khuôn mặt Haaland, nhưng phía chân sút Man City cho rằng hãng đã khai thác đặc điểm nhận diện của anh phục vụ mục đích thương mại. Bài đăng sau đó bị xóa khỏi các kênh mạng xã hội của hãng.

Theo báo VG, ngôi sao 26 tuổi sở hữu ít nhất 75% cổ phần và quyền biểu quyết tại York Promotions, công ty cùng anh đứng đơn kiện. Tòa án quận Oslo xếp vụ việc vào dạng tranh chấp dân sự thông thường, liên quan đến Luật Tiếp thị của Na Uy.

Hai bên sẽ họp trực tuyến với tòa ngày 9/10 để chuẩn bị cho quá trình tố tụng. Đây là cuộc trao đổi giữa thẩm phán và các bên trước phiên xét xử chính, chưa phải ngày mở phiên tòa. Chi tiết đơn kiện chưa được công bố, nên VG chưa xác định được phía Haaland có yêu cầu bồi thường tài chính hay không.

Tiền đạo Erling Haaland: Haaland ăn mừng cú đúp giúp Na Uy loại Brazil 2-1 tại World Cup 2026. Ảnh: AP.

Norwegian Air Shuttle xác nhận đã nhận đơn kiện, nhưng cho rằng những bài đăng trong mùa hè chỉ là nội dung tự phát, lấy cảm hứng từ các xu hướng trên mạng xã hội để cổ vũ tuyển Na Uy. Hãng bày tỏ sự khó hiểu khi vụ việc được đưa ra tòa.

“Thật đáng tiếc khi những lời cổ vũ đó lại dẫn đến một vụ kiện. Chúng tôi hy vọng có thể đối thoại hợp lý để trong tương lai vẫn được cùng mọi người ủng hộ những người hùng thể thao của đất nước”, đại diện doanh nghiệp nói.

Tranh chấp cũng đặt ra câu hỏi về việc sử dụng hình ảnh gợi liên tưởng đến cầu thủ trong quảng cáo. Haaland từng tỏ ra thoải mái với những ảnh, video chế bắt chước mái tóc của mình, nhưng VG lưu ý các nội dung do người dùng mạng tạo ra chưa thể được xem là tương đương với hoạt động tiếp thị thương mại của doanh nghiệp.

Theo tờ báo Na Uy, một số công ty khác cũng sử dụng những chi tiết ám chỉ Haaland trong thời gian World Cup 2026. Phía tiền đạo này chưa trả lời liệu có dự định tiến hành các vụ kiện tương tự hay không.

Mái tóc dài vốn là dấu hiệu dễ nhận biết của Haaland trước khi anh cắt ngắn vào tháng 8, chuẩn bị cho mùa giải mới 2026-2027.

Tại World Cup 2026, chân sút người Na Uy ghi 7 bàn qua 5 trận, giúp đội tuyển lần đầu vào tứ kết và có thêm khoảng 32,1 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.