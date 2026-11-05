Haaland hóa người hùng, Man City thắng kịch tính Leipzig

Với tham vọng lần đầu tiên thắng 3 trận sân nhà liên tiếp ở Champions League kể từ năm 2020, RB Leipzig chơi ngang ngửa với Man City trong 15 phút đầu giằng co.

Antonio Nusa hoạt động năng nổ, đi bóng vào trung lộ rồi tung cú sút uy lực khiến Gianluigi Donnarumma phải đẩy bóng vọt xà. Ở đầu sân bên kia, Rayan Cherki bỏ lỡ cơ hội thuận lợi khi sút chệch cột xa trong gang tấc.

Enzo ghi bàn giữa tin đồn chuyển nhượng. Ảnh: MCFC

Đội bóng của Martin Demichelis tiếp tục tạo ra những pha uy hiếp khi hiệp một trôi đi, trong đó Christoph Baumgartner cứa lòng chệch khung thành từ khoảng cách gần 23 m.

Dù vậy, Man City mới là đội vượt lên nhờ chút may mắn ở phút 37: đường căng ngang sệt của Nico O’Reilly bị Castello Lukeba lóng ngóng đưa vào lưới nhà.

Đội khách có thể nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ, nhưng Erling Haaland và O’Reilly đều không tận dụng được những pha đánh đầu cận thành.

Với điểm tựa là chuỗi 10 trận toàn thắng tại Red Bull Arena, Leipzig tăng tốc ngay khi hiệp hai vừa bắt đầu. Baumgartner tung cú sút xa buộc Donnarumma phải xuất sắc đẩy bóng vòng qua cột dọc.

Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau pha cứu thua ấy, thủ môn người Italia bị đánh bại khi Ridle Baku phát hiện khoảng trống ở góc hẹp và tung cú sút đẹp mắt.

Không nao núng, các học trò của Enzo Maresca tái lập thế dẫn bàn trước mốc một giờ thi đấu. Enzo Fernandez - người có tin đồn được Real Madrid liên hệ - thoát xuống rất nhanh đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền chính xác của Iliman Ndiaye.

Thế trận đôi công vẫn tiếp diễn, và chỉ 3 phút sau, Leipzig lại san bằng tỷ số. Christopher Nkunku, được tung vào sân từ ghế dự bị, kiến tạo để Nusa dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm.

Nỗ lực lấy lại thế chủ động khi trận đấu bước vào 20 phút cuối, Man City tiếp tục tìm kiếm bàn thắng thứ 3. Maarten Vandevoordt đứng vững trước cú dứt điểm sắc bén của Cherki, nhưng sức ép từ đội khách sớm mang lại kết quả.

Haaland trở thành người hùng của Man City. Ảnh: MCFC

Pha xử lý xuất sắc của Elliot Anderson tạo điều kiện để Haaland dễ dàng đệm bóng ở cột xa. Đây là bàn thắng thứ 13 của tiền đạo Na Uy vào lưới Leipzig chỉ sau 9 lần đối đầu.

Cherki, Haaland và Jeremy Doku sau đó đều có cơ hội gia tăng cách biệt. Dù không ghi thêm bàn, đội quân của Maresca vẫn bảo toàn chiến thắng, qua đó giành chiến thắng thứ 3 sau 4 lượt trận Champions League.

Trong khi đó, Leipzig tụt xuống thứ 30, đồng thời nối dài chuỗi toàn thua trước các đối thủ Anh lên 6 trận.

Thông tin trận đấu Leipzig vs Man City:

Ghi bàn:

RB Leipzig: Baku 49’, Nusa 61’.

Man City: Lukeba 37’/phản lưới, Enzo Fernandez 58’, Haaland 85’.

Đội hình xuất phát:

RB Leipzig (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Baumgartner, Banzuzi; Gruda, Romulo, Nusa.

Man City (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Anderson; Foden, Fernandez, Cherki, Ndiaye; Haaland.