Phút 90+6 trên sân Parken, Haaland thực hiện thành công quả phạt đền, hoàn tất màn ngược dòng từ thế bị dẫn 0-2 của Na Uy. Bàn thắng muộn không chỉ giúp đội khách giành trọn 3 điểm mà còn đoạt suất cuối cùng vào tứ kết UEFA Nations League.

Đây là bàn thứ 25 của Haaland tại Nations League, giúp chân sút 26 tuổi tiếp tục nâng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu. Anh cũng đạt 68 bàn sau 61 trận khoác áo tuyển Na Uy, duy trì hiệu suất hơn 1,1 bàn mỗi trận.

Đáng chú ý, Haaland đã ghi 4 bàn vào lưới Đan Mạch trong 2 lượt trận mùa này. Trước cú đúp tại Copenhagen, tiền đạo Man City cũng 2 lần lập công ở chiến thắng 3-2 trên sân Oslo hồi tháng 9.

Erling Haaland ăn mừng khi ghi bàn quyết định giúp Na Uy ngược dòng thắng chủ nhà Đan Mạch 3-2 ở lượt cuối bảng A4 Nations League hôm 18/11 (giờ Hà Nội). Ảnh: NTB.

Chiến thắng càng đáng nhớ bởi thầy trò HLV Stale Solbakken khởi đầu đầy bất lợi. Chỉ sau 14 phút, Đan Mạch đã dẫn 2-0 nhờ các bàn thắng của Rasmus Hojlund và Pierre-Emile Hojbjerg, đẩy đội khách vào thế buộc phải ghi ít nhất 3 bàn để giành quyền đi tiếp.

Na Uy thắp lại hy vọng từ một sai lầm của thủ môn Mads Hermansen. Bị tiền vệ Martin Odegaard áp sát ngay trước khung thành, người gác đền Đan Mạch mất bóng, tạo điều kiện để Haaland dễ dàng ghi bàn rút ngắn cách biệt ở phút 37.

Sau giờ nghỉ, đội khách tiếp tục gây sức ép trước khi Odegaard gỡ hòa 2-2 ở phút 83. Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với tỷ số hòa, trung vệ Joachim Andersen để bóng chạm tay trong vòng cấm, giúp Haaland có cơ hội định đoạt cuộc so tài từ chấm 11 m.

Kết quả này đưa Na Uy lên 9 điểm sau 6 trận, bằng Đan Mạch nhưng xếp trên nhờ toàn thắng cả 2 lượt đối đầu. Trong khi Bồ Đào Nha dẫn đầu bảng A4 với 15 điểm, đội bóng Bắc Âu giành vị trí thứ 2 và tấm vé tứ kết còn lại.

Từ chỗ đối mặt nguy cơ phải đá play-off trụ hạng League A, Na Uy khép lại vòng bảng bằng 2 chiến thắng liên tiếp trước Xứ Wales và Đan Mạch.

Cú đúp của Haaland tại Copenhagen không chỉ kéo dài kỷ lục cá nhân mà còn đưa đội bóng của HLV Solbakken tiến thêm một bước tại Nations League.