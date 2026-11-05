Haaland ghi bàn thứ 13 vào lưới RB Leipzig

Pha lập công ở cuối trận giúp Haaland nâng thành tích lên 13 bàn sau 9 lần đối đầu RB Leipzig trong màu áo Dortmund và Man City. Đây cũng là đối thủ bị chân sút người Na Uy chọc thủng lưới nhiều nhất trong sự nghiệp.

Trong số đó, có 7 bàn được ghi tại Champions League, 4 bàn ở Bundesliga và 2 bàn tại Cup Quốc gia Đức. Đáng nhớ nhất là màn trình diễn với 5 pha lập công giúp Man City thắng đậm 7-0 ở lượt về vòng 1/8 Champions League mùa 2022-2023.

Khác với chiến thắng tưng bừng năm ấy, Man City lần này phải trải qua trận đấu đầy khó khăn trên sân Red Bull Arena. Dù 2 lần vượt lên dẫn trước, thầy trò HLV Enzo Maresca đều không thể bảo toàn lợi thế trước sự vùng lên của đội chủ nhà.

Haaland ăn mừng bàn thắng giúp Man City hạ RB Leipzig 3-2 ở lượt 4 vòng phân hạng Champions League rạng sáng 5/11 (giờ Hà Nội). Ảnh: AFP.

Man City mở tỷ số nhờ pha phản lưới của trung vệ Castello Lukeba ở cuối hiệp một. Tuy nhiên, hậu vệ Ridle Baku gỡ hòa cho RB Leipzig sau giờ nghỉ, trước khi tiền vệ Enzo Fernandez đánh đầu giúp đội khách tái lập thế dẫn bàn.

Hàng thủ đội bóng Anh tiếp tục để lộ khoảng trống, tạo điều kiện cho tiền vệ Antonio Nusa thoát xuống dứt điểm từ đường chuyền của tiền đạo Christopher Nkunku, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Trong thế trận giằng co, bản năng săn bàn của Haaland một lần nữa tạo nên khác biệt. Phút 78, tiền vệ Elliot Anderson đột phá bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi để chân sút người Na Uy băng vào đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 3-2.

Pha lập công còn giúp Haaland nâng thành tích cá nhân lên 62 bàn sau 61 lần ra sân tại Champions League. Trong đó, anh có 39 bàn cho Man City, tiếp tục nới rộng kỷ lục ghi bàn của CLB tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Dù vậy, chiến thắng trên đất Đức chưa thể che lấp những vấn đề nơi hàng phòng ngự Man City. Việc liên tục để đối phương gỡ hòa cho thấy sự thiếu chắc chắn của đội bóng thành Manchester, nhất là khi họ đang trải qua giai đoạn phong độ không ổn định.

Ba điểm giành được giúp thầy trò HLV Maresca tìm lại niềm vui sau thất bại trước Brighton ở Ngoại hạng Anh, đồng thời nâng thành tích lên 9 điểm sau 4 lượt trận Champions League.

Trong khi đó, RB Leipzig vẫn chỉ có 3 điểm và gặp nhiều bất lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp.