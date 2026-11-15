Haaland ghi bàn, Na Uy lần đầu thắng xứ Wales sau 25 năm

Na Uy đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi đánh bại Xứ Wales 3-1 tại Oslo, qua đó chấm dứt 25 năm chờ đợi chiến thắng trước đối thủ này. Ba điểm quan trọng giúp thầy trò HLV Stale Solbakken nuôi hy vọng mong manh về tấm vé vào tứ kết UEFA Nations League.

Na Uy đang có 6 điểm sau 3 lượt, kém Đan Mạch 3 điểm. Ở lượt cuối, hai đội sẽ bước vào trận "chung kết" tại sân Parken. Haaland cùng đồng đội phải thắng để vượt lên trên đối thủ nhờ thành tích đối đầu.

Haaland đều đặn tỏa sáng khi lên tuyển.

Trước trận đấu, Na Uy và Xứ Wales đều chịu áp lực lớn khi đứng ở nhóm cuối bảng. Dù được chơi trên sân nhà, Na Uy không dễ áp đặt thế trận trong hiệp một. Dan James có tới ba lần uy hiếp khung thành Egil Selvik, trong đó đáng chú ý là pha dứt điểm bị thủ môn chủ nhà cản phá xuất sắc ở những phút cuối hiệp.

Thế bế tắc chỉ được phá vỡ sau giờ nghỉ, nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Antonio Nusa. Tiền đạo này xử lý kỹ thuật trước khi tung cú sút chìm từ ngoài vòng cấm, đánh bại Karl Darlow. Không lâu sau, Nusa tiếp tục tạo dấu ấn bằng pha bứt tốc và kiến tạo để Andreas Schjelderup ghi bàn ngay sau khi vào sân.

Na Uy không cho đối thủ cơ hội giành điểm trên sân nhà.

Xứ Wales không buông xuôi. David Brooks rút ngắn tỷ số bằng pha tâng bóng tinh tế qua đầu Selvik, thắp lại hy vọng cho đội khách. Tuy nhiên, Erling Haaland nhanh chóng dập tắt sự hưng phấn ấy bằng cú sút phạt đền thành công, sau khi Connor Roberts phạm lỗi với Schjelderup.

Chiến thắng 3-1 không chỉ mang ý nghĩa về điểm số mà còn giải tỏa cơn khát kéo dài suốt một phần tư thế kỷ của bóng đá Na Uy trước Xứ Wales. Đây cũng là lời khẳng định cho sức mạnh của đội bóng Bắc Âu, đặc biệt khi Nusa và Haaland cùng tạo ra khác biệt ở những thời điểm quan trọng.