Haaland đạt hiệu suất ghi bàn hiếm có ở tuyển Na Uy

Phút 88, Haaland thực hiện thành công quả phạt đền sau khi Connor Roberts phạm lỗi với Andreas Schjelderup trong vòng cấm. Tiền đạo Man City đánh bại thủ môn Karl Darlow, qua đó chấm dứt chuỗi 2 trận liên tiếp tịt ngòi trong màu áo tuyển Na Uy.

Đây là bàn thắng thứ 66 của Haaland sau 60 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, đạt hiệu suất 1,1 bàn/trận. Thành tích này gần tương đương huyền thoại Gerd Muller, người từng ghi 68 bàn sau 62 trận cho tuyển Tây Đức.

Chân sút 26 tuổi cũng củng cố vị trí chân sút vĩ đại nhất lịch sử UEFA Nations League với 23 pha lập công, bỏ xa những cầu thủ còn lại.

Erling Haaland thực hiện thành công quả phạt đền giúp Na Uy thắng Xứ Wales 3-1 ở lượt trận thứ 5 bảng A4 UEFA Nations League hôm 15/11 (giờ Hà Nội). Ảnh: AFP.

Không chỉ trực tiếp lập công, Haaland còn kiến tạo để tiền đạo Andreas Schjelderup nhân đôi cách biệt cho Na Uy. Trước đó, Antonio Nusa mở tỷ số sau tình huống hàng thủ Xứ Wales phá bóng không dứt khoát.

Đội khách sau đó rút ngắn tỷ số nhờ pha lập công của David Brooks, nhưng không thể tránh khỏi thất bại khi Haaland ghi bàn trên chấm 11 m ở cuối trận.

Chiến thắng giúp Na Uy đòi lại món nợ thua Xứ Wales 1-2 ở lượt đi, đồng thời chấm dứt chuỗi 3 thất bại liên tiếp tại Nations League. Đây cũng là trận thắng thứ hai của đội bóng Bắc Âu ở vòng bảng mùa này.

Thầy trò HLV Stale Solbakken hiện có 6 điểm, đứng thứ 3 bảng A4, sau Bồ Đào Nha (12 điểm) và Đan Mạch (9 điểm). Trong đó, Bồ Đào Nha đã giành vé vào tứ kết, còn suất đi tiếp thứ hai sẽ được quyết định ở lượt cuối.

Theo lịch thi đấu, Na Uy làm khách trước Đan Mạch lúc 2h45 ngày 18/11 (giờ Hà Nội). Haaland và đồng đội sẽ giành vé tứ kết nếu chiến thắng, nhờ lợi thế đối đầu sau khi đánh bại đối thủ 3-2 ở lượt đi.