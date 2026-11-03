Haaland đàm phán tương lai với Man City

Haaland có thể rời đi nếu Man City chịu án phạt nặng. Ảnh: Reuters.

Tương lai của Erling Haaland tại Manchester City có thể trở thành tâm điểm trong thời gian tới. Theo Sports Illustrated, đội chủ sân Etihad đã lên kế hoạch gặp đại diện của tiền đạo người Na Uy trong tháng 11. Nội dung chính của cuộc trao đổi là định hướng tương lai cho chân sút 26 tuổi.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Man City đối mặt nhiều bất ổn sau khi bị kết luận vi phạm các quy định tài chính của Premier League. Những hệ quả tiềm tàng từ vụ việc có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng của đội bóng. Đây cũng là yếu tố khiến tương lai của Haaland được chú ý.

Tiền đạo người Na Uy vẫn còn hợp đồng với Man City đến tháng 6/2034. Anh được định giá khoảng 220 triệu euro. Với những ràng buộc hiện tại, khả năng chuyển nhượng trong điều kiện bình thường là khó xảy ra.

Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi nếu Man City phải nhận án phạt thể thao nghiêm khắc, đặc biệt là nguy cơ xuống hạng. Dù vậy, chưa có bằng chứng cho thấy Haaland đã quyết định hoặc thực sự muốn rời Etihad.

Một diễn biến đáng chú ý khác được El Nacional tiết lộ. Haaland dường như đã đặt ra yêu cầu đặc biệt nếu chuyển đến Real Madrid hoặc Barcelona trong tương lai. Anh muốn hợp đồng mới có điều khoản giải phóng để duy trì quyền chủ động nếu muốn gia nhập một đội bóng khác. Mức phí giải phóng phải đủ cao để bảo vệ CLB chủ quản, nhưng không được trở thành rào cản khiến Haaland không thể ra đi. Yêu cầu trên có thể là mấu chốt trong cuộc thảo luận tới giữa đôi bên.

Trước mắt, cuộc gặp trong tháng 11 sẽ là cơ hội để Man City làm rõ kế hoạch và tìm cách giữ chân ngôi sao số một. Các đội bóng lớn tại châu Âu chắc chắn sẽ theo dõi sát diễn biến vụ việc.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.