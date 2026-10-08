Haaland có thể mất khoản tiền lớn nếu Man City xuống hạng

Haaland đứng trước nguy cơ mất khoản tiền khổng lồ.

Man City sẽ trở lại Premier League bằng chuyến làm khách trên sân Anfield của Liverpool ngày 11/10. Đây là trận đấu đầu tiên của Man City kể từ khi Ủy ban độc lập đưa ra phán quyết đội bóng vi phạm phần lớn các cáo buộc liên quan đến quy định tài chính của Premier League giai đoạn 2009-2018.

Nếu kháng cáo thất bại, Man City có thể đối mặt hàng loạt hình phạt nghiêm khắc, từ trừ điểm, đình chỉ thi đấu, đá lại các trận đấu, bị loại khỏi giải, bồi thường cho những CLB khác cho đến tước danh hiệu và thậm chí xuống hạng.

Khi ấy, nhiều trụ cột được dự đoán sẽ tìm đường ra đi. Haaland cũng được liên hệ với Arsenal và Barcelona. Đáng chú ý, chân sút người Na Uy nhận mức lương khoảng 500.000 bảng/tuần, nhưng hợp đồng không có điều khoản tự động ra đi nếu Man City xuống hạng. Điều này đồng nghĩa Haaland vẫn có thể ở lại, song phải cân nhắc thiệt hại tài chính đáng kể.

Theo Daily Mail, thu nhập của cầu thủ Man City được cấu thành từ ba phần gồm lương cơ bản, tiền thưởng giành quyền dự Champions League và khoản thưởng dựa trên tỷ lệ số phút thi đấu đạt được trong mùa giải.

Man City có thể bị giáng xuống Championship.

Nhờ thành tích vượt trội những mùa gần đây, phần lớn các điều kiện để nhận thưởng của cầu thủ Man City đều được kích hoạt. Tuy nhiên, khoản thưởng theo số phút thi đấu chỉ áp dụng cho Premier League, Champions League, FA Cup và Carabao Cup. Nếu Man City xuống Championship, các khoản thưởng này sẽ không còn hiệu lực.

Điều đó có thể khiến những cầu thủ hưởng lương cao như Haaland mất hàng trăm nghìn bảng. Lương cơ bản chỉ chiếm khoảng 60-75% tổng thu nhập, phần còn lại đến từ các khoản thưởng.

Man City bị xác định có tội trong 114/115 cáo buộc sau quá trình điều tra của Ủy ban độc lập. Premier League cho rằng CLB sử dụng những hợp đồng giả tạo để làm tăng doanh thu, giảm chi phí và triển khai các cơ chế tài trợ được che giấu trị giá hơn 830 triệu bảng.

Man City đã kháng cáo và tiếp tục phủ nhận mọi sai phạm. Phiên phúc thẩm dự kiến kéo dài không quá 12 tuần, trước khi kết quả được công bố trong vòng 30 ngày sau khi phiên xử kết thúc.