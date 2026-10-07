Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành HAA mở rộng lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025–2030

Tại hội nghị, Ban Thường vụ HAA báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2026, đồng thời thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của năm.

Hội nghị đánh giá kết quả triển khai chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm thành lập HAA, với các hoạt động tập trung vào kết nối hội viên, tổ chức chương trình chuyên môn, xúc tiến hợp tác và thực hiện trách nhiệm cộng đồng.

Công tác kiện toàn nhân sự cũng được Ban Chấp hành HAA thống nhất tại hội nghị. Theo đó, bà Hoàng Thanh Loan, Phó Chủ tịch HAA, được bổ nhiệm kiêm nhiệm Tổng Thư ký Hiệp hội. Việc kiện toàn nhằm tăng cường công tác điều phối, kết nối và triển khai các hoạt động của HAA trong thời gian tới.

Ban Chấp hành HAA đồng thời xem xét, thảo luận về công tác quản lý và phát triển hội viên. Trong đó, hội nghị đề cập việc xử lý đối với một số trường hợp hội viên không thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ Hiệp hội.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, HAA dự kiến tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kết nối và hợp tác trong ngành. Hiệp hội sẽ phối hợp với VCCI và MBC tổ chức chương trình chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 tại Cần Thơ.

Bà Hoàng Thanh Loan, Phó Chủ tịch HAA, được bổ nhiệm kiêm nhiệm Tổng Thư ký Hiệp hội.

HAA tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025–2030

HAA cũng hỗ trợ Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam trong công tác kiện toàn Liên Chi hội Quảng cáo Tây Nam Bộ và Viện Nghiên cứu và Phát triển Quảng cáo Việt Nam, trước thềm Đại hội Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2026–2031.

Hội nghị là dịp để Ban Chấp hành HAA đánh giá kết quả hoạt động trong 9 tháng đầu năm, đồng thời thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, tiếp tục tăng cường kết nối hội viên, thúc đẩy hợp tác và triển khai các hoạt động chuyên môn của cộng đồng quảng cáo TP. Hồ Chí Minh.