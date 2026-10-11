Hạ Willem II, Utrecht vươn lên thứ 15 và khiến đối thủ chìm sâu dưới đáy bảng

📊 Xem thống kê chi tiết trận Utrecht 3-1 Willem II: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Utrecht3 - 1Willem IIKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Utrecht tiếp đón Willem II.

12'Utrecht áp đảo hoàn toàn thế trận

Sau hơn 10 phút thi đấu, Utrecht kiểm soát bóng vượt trội lên tới 80% - 20% và liên tục dồn ép đội khách. Dù đã tung ra tỷ số dứt điểm 2 - 0 cùng 1 quả phạt góc, đội chủ nhà vẫn chưa thể chuyển hóa ưu thế thành bàn mở tỷ số khi chưa có pha bóng nào trúng đích.

25'Utrecht áp đảo nhưng chưa có bàn mở tỷ số

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Utrecht đang làm chủ hoàn toàn thế trận khi kiểm soát bóng tới 66% - 34% trước Willem II. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép với tỷ lệ dứt điểm vượt trội 6 - 2, dù vậy bàn thắng khai thông bế tắc vẫn chưa đến khi tỷ số vẫn giữ ở mức 0-0.

37'Utrecht áp đảo nhưng chưa thể khai thông bế tắc

Trận đấu trôi về những phút cuối hiệp một với thế trận kiểm soát hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ nhà. Utrecht nắm tới 66% - 34% thời lượng cầm bóng và tạo ra áp lực liên tục với tỷ số dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 1 - 0), song hàng thủ Willem II vẫn đang chơi tập trung để giữ vững kết quả hòa 0-0.

45'Thẻ vàng cho Yoann Cathline cuối hiệp một

Phút 45, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Yoann Cathline sau pha phạm lỗi ở những phút thi đấu cuối cùng của hiệp một. Dù Utrecht kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 68% - 32% trước Willem II, sự nóng vội đã khiến họ phải nhận tấm thẻ phạt trong thế trận bế tắc với tỷ số 0-0.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Utrecht gia tăng sức ép đầu hiệp hai

Bước sang phút 50, Utrecht vẫn duy trì thế trận áp đảo với thời lượng cầm bóng 67% - 33% trước Willem II. Đội chủ nhà liên tục bắn phá với tổng số pha dứt điểm lên tới 14 - 4 (trúng đích 2 - 0), song bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa tới.

53'Yoann Cathline khai thông bế tắc cho Utrecht

Phút 53, từ đường chuyền của Dani De Wit, Yoann Cathline dứt điểm chính xác đưa Utrecht vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn mở tỷ số hoàn toàn xứng đáng với sức ép lớn mà đội chủ nhà tạo ra khi họ nắm tới 66% thời lượng kiểm soát bóng trước Willem II.

60'Jaden Slory gỡ hòa 1-1 cho Willem II

Phút 60, Jaden Slory tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn thắng quý giá giúp Willem II quân bình tỷ số 1-1. Bàn gỡ hòa đầy bất ngờ đưa trận đấu tại sân Stadion Galgenwaard trở về vạch xuất phát, mở ra hy vọng giành điểm quan trọng cho đội khách.

62'Utrecht gia tăng sức ép tìm bàn thắng

Bước sang phút 62, Utrecht hoàn toàn làm chủ thế trận khi nắm giữ 62% - 38% thời lượng kiểm soát bóng và dồn ép đối thủ nghẹt thở. Đội chủ nhà đã tung ra tới 18 - 5 pha dứt điểm (trúng đích 3 - 1), nhưng hàng thủ của Willem II vẫn đang kiên cường chống đỡ để bảo toàn tỷ số 1-1.

68'Utrecht làm mới nhân sự tìm kiếm bàn thắng

Phút 68, Utrecht quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Per Kloosterboer được tung vào sân để thế chỗ cho Arthur Zagre. Đội chủ nhà đang nỗ lực gia tăng sức ép nhằm phá vỡ thế cân bằng 1-1 sau khi để Willem II gỡ hòa.

68'Utrecht làm mới đội hình tìm kiếm bàn thắng

Phút 68, Utrecht thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Ángel Alarcón được tung vào sân thế chỗ Niklas Vesterlund. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội chủ nhà nỗ lực gia tăng sức ép nhằm cụ thể hóa ưu thế dứt điểm áp đảo thành chiến thắng.

72'Willem II làm mới hàng công với Eser Gürbüz

Phút 72, Willem II tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Eser Gürbüz được tung vào sân thế chỗ Jaden Slory. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội khách kỳ vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ tạo thêm đột biến cho những đợt lên bóng ở quãng thời gian còn lại.

72'Willem II làm mới tuyến giữa với Zarrouk

Phút 72, Willem II thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Anass Zarrouk được tung vào sân thế chỗ Tonny Vilhena. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 và đội khách phải chịu sức ép lớn từ Utrecht, quyết định này được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn năng lượng mới cho khu vực trung tuyến.

74'Utrecht gia tăng sức ép tìm bàn thắng

Bước sang phút 74, Utrecht hoàn toàn làm chủ thế trận khi nắm quyền kiểm soát bóng 60% - 40% và liên tục bắn phá với tổng cộng 19 - 5 pha dứt điểm. Dù vậy, hiệu quả ở những cú ra đòn quyết định vẫn là vấn đề lớn với đội chủ nhà khi họ chỉ có 3 - 1 lần sút trúng đích so với đối thủ, chưa thể phá vỡ thế cân bằng 1-1.

75'Yoann Cathline đưa Utrecht tái lập thế dẫn bàn

Phút 75, Yoann Cathline tỏa sáng để nâng tỷ số lên 2-1 cho Utrecht. Bàn thắng quý giá này giúp đội chủ nhà một lần nữa vượt lên dẫn trước sau thế trận áp đảo hoàn toàn với 20 pha dứt điểm so với 5 của Willem II.

80'Thẻ vàng cho Nikolas Panagiotou

Phút 80, hậu vệ Nikolas Panagiotou bên phía Utrecht phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đội nhà đang dẫn trước 2-1, những pha can thiệp quyết liệt là cần thiết để bảo toàn lợi thế nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro khi trận đấu bước vào giai đoạn then chốt.

81'Willem II thay người nhằm tìm bàn gỡ

Phút 81, Willem II thực hiện điều chỉnh nhân sự khi rút Vito van Crooy ra nghỉ để nhường chỗ cho Thomas Verheydt. Đội khách đang bị dẫn 1-2 và sự xuất hiện của tiền đạo mới vào sân được kỳ vọng sẽ giúp họ cải thiện sức ép tấn công trong những phút cuối.

81'Willem II thay người ở những phút cuối

Phút 81, Willem II thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Nathan Tjoe-A-On rời sân nhường chỗ cho Alessandro Ciranni. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm phương án mới nhằm xoay chuyển tình thế sau khi bị dẫn trước 1-2.

82'Utrecht làm mới hàng công ở những phút cuối

Phút 82, Utrecht quyết định rút Marius Broholm ra nghỉ và tung Adrian Blake vào sân. Đội chủ nhà đang dẫn 2-1 và việc bổ sung nhân sự tươi mới được kỳ vọng sẽ giúp họ duy trì sức ép để bảo toàn lợi thế đến hết trận.

82'Utrecht điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 82, Utrecht quyết định làm mới đội hình khi tung Davy Van Den Berg vào sân thế chỗ Oualid Agougil. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 2-1 trước sự bám đuổi của Willem II trong những phút thi đấu then chốt.

86'Utrecht áp đảo về thế trận cuối trận

Bước sang phút 86, Utrecht vẫn duy trì áp lực nghẹt thở để bảo toàn lợi thế dẫn 2-1 trước Willem II. Đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo về mặt cơ hội với tổng cộng 21 - 6 cú dứt điểm và kiểm soát bóng tới 58% - 42%, khiến Willem II rất khó tổ chức phản công để tìm bàn gỡ.

87'Willem II tăng cường hàng công tìm bàn gỡ

Phút 87, Willem II thực hiện sự thay đổi người khi Chido Obi được tung vào sân thế chỗ Uriël van Aalst. Đang bị dẫn 1-2 và lép vế về số pha dứt điểm (7 so với 21 của Utrecht), đội khách buộc phải dồn lực tấn công trong những phút ít ỏi còn lại.

90+2'Ángel Alarcón ấn định tỷ số 3-1

Vào phút 90+2', Ángel Alarcón đã tỏa sáng để ghi bàn nới rộng cách biệt lên 3-1 cho Utrecht. Bàn thắng muộn màng này gần như chấm dứt mọi hy vọng giành điểm của Willem II trên sân Stadion Galgenwaard.

90+3'Utrecht rút Yoann Cathline nghỉ ngơi ở phút bù giờ

Phút 90+3, Utrecht tiến hành thay người nhằm làm giảm nhịp độ trận đấu khi S. van Duijn được tung vào sân thế chỗ Yoann Cathline. Cầm chắc chiến thắng với tỷ số 3-1 sau pha lập công vừa ghi ở phút 90+2, đội chủ nhà chủ động câu giờ để bảo toàn trọn vẹn điểm số trong những phút bù giờ cuối cùng.

KTKết thúc: Utrecht 3-1 Willem II

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 19:12 11/10/2026

Cuộc đối đầu giữa Utrecht và Willem II diễn ra vào lúc 17:15 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Stadion Galgenwaard trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua chuỗi trận không như ý. Khi mùa giải dần bước vào giai đoạn tăng tốc, một kết quả tích cực là mục tiêu tối thượng mà cả hai bên hướng tới nhằm tìm lại sự tự tin.

Tình cảnh khó khăn trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Utrecht đang đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 5 điểm. Đội chủ sân Stadion Galgenwaard chưa tạo ra sự ổn định cần thiết để duy trì khoảng cách an toàn. Trong khi đó, tình hình của Willem II còn đáng lo ngại hơn khi đội khách đang chôn chân ở vị trí thứ 18 với chỉ 2 điểm trong tay.

Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm, điều này khiến màn chạm trán sắp tới trở nên vô cùng quan trọng đối với toan tính của đôi bên. Một chiến thắng sẽ giúp Utrecht nới rộng cách biệt, trong khi Willem II buộc phải nỗ lực để không bị bỏ lại phía sau.

Phong độ bấp bênh của hai đội bóng

Xét về phong độ gần đây, Utrecht thể hiện màn trình diễn thiếu ổn định khi chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 2 trận và để thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Việc đánh rơi điểm số ở những vòng đấu vừa qua phản ánh sự chững lại trong khả năng duy trì thế trận của đội chủ nhà.

Bên phía đối diện, Willem II thậm chí còn gặp nhiều bất ổn hơn. Đội khách chưa biết đến mùi chiến thắng trong 5 trận đấu vừa qua, với thành tích hòa 2 trận và phải nhận tới 3 thất bại. Hàng thủ thiếu chắc chắn cùng khả năng dứt điểm chưa đạt hiệu quả cao đang là bài toán khó giải đối với Willem II.

Thế đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Dù cả hai bên đều đang có điểm rơi phong độ không tốt, lịch sử chạm trán gần đây lại mang đến điểm tựa tâm lý lớn cho Utrecht. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Utrecht chiếm ưu thế rõ rệt khi giành tới 4 chiến thắng, không hòa trận nào và chỉ để thua đúng 1 trận trước Willem II.

Lợi thế sân bãi tại Stadion Galgenwaard cùng kết quả đối đầu áp đảo trong quá khứ sẽ là điểm tựa vững chắc để Utrecht chủ động kiểm soát trận đấu. Ngược lại, Willem II cần một màn trình diễn kỷ luật và tập trung tối đa nếu muốn đảo ngược xu hướng bất lợi trước đối thủ.

Nhận định chung về cục diện trận đấu

Với sự khát khao chiến thắng từ cả hai phía sau chuỗi trận ảm đạm, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ và toan tính. Utrecht nắm giữ lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu vượt trội, nhưng quyết tâm tìm kiếm điểm số của Willem II hứa hẹn sẽ mang lại một thế trận cạnh tranh quyết liệt cho đến những phút cuối cùng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)