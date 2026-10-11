Hạ Vitória SC 2-0, Benfica vững vàng top 4 trong khi đối thủ chìm sâu nhóm cuối

📊 Xem thống kê chi tiết trận Benfica 2-0 Vitória SC: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Benfica2 - 0Vitória SCKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Benfica tiếp đón Vitória SC.

12'Benfica áp đảo hoàn toàn sau tiếng còi khai cuộc

Trải qua hơn 10 phút đầu trận, Benfica nhanh chóng thiết lập thế trận một chiều với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 84% - 16%. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương và đã tung ra 4 - 0 cú dứt điểm, trong khi Vitória SC chỉ biết co cụm phòng ngự và chưa có bất kỳ pha lên bóng đáng chú ý nào.

17'Tony Strata nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu

Phút 17, Tony Strata bên phía Vitória SC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trước sức ép lớn từ Benfica trên sân Estádio da Luz, đội khách đang phải căng mình phòng ngự khi tỷ số vẫn là 0-0.

24'Samuel Dahl mở tỷ số cho Benfica

Phút 24, đón đường kiến tạo từ Vangelis Pavlidis, Samuel Dahl dứt điểm chuẩn xác đưa Benfica vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở tỷ số phản ánh đúng thế trận áp đảo vượt trội của đội chủ nhà tại Estádio da Luz từ đầu trận.

24'Benfica áp đảo hoàn toàn sau bàn mở tỷ số

Nửa đầu hiệp một chứng kiến sức ép nghẹt thở từ phía Benfica với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 78% - 22%. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương khi áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm (8 - 1) cùng 4 quả phạt góc, trong khi Vitória SC gần như chỉ biết căng mình phòng ngự.

33'Gonçalo Nogueira nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 33, Gonçalo Nogueira bên phía Vitória SC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đội khách tiếp tục gặp muôn vàn khó khăn khi đang bị Benfica dẫn 1-0 và phải chịu sức ép nghẹt thở trên sân Estádio da Luz.

36'Benfica áp đảo hoàn toàn thế trận

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Benfica tiếp tục duy trì sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 78% - 22%. Đội chủ nhà tạo ra áp lực vượt trội khi tung ra số pha dứt điểm lên tới 13 - 2 và hưởng tới 8 - 1 quả phạt góc, đẩy Vitória SC vào thế oằn mình chống đỡ.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

48'Benfica áp đảo hoàn toàn sau giờ nghỉ

Bước sang phút 48, Benfica vẫn duy trì thế trận một chiều khi kiểm soát bóng tới 66% - 34% và dẫn trước 1-0. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương với vượt trội về số pha dứt điểm (17 - 3) cùng phạt góc 9 - 1, trong khi Vitória SC chỉ biết căng mình phòng ngự và chưa có nổi cú sút trúng đích nào.

50'Toni Borevković nhận thẻ vàng đầu hiệp hai

Phút 50, trung vệ Toni Borevković bên phía Vitória SC bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-0 và chịu sức ép lớn từ Benfica, đội khách tiếp tục gặp bất lợi khi nhận thêm án phạt cá nhân thứ ba kể từ đầu trận.

52'Leandro Barreiro nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 52, tiền vệ Leandro Barreiro bên phía Benfica phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Dù đang dẫn 1-0 và kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 65% - 35%, đội chủ nhà vẫn cần duy trì sự tỉnh táo để tránh những thẻ phạt không đáng có.

55'Tomás Araújo nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 55, trung vệ Tomás Araújo bên phía Benfica phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang nóng lên rõ rệt khi đội chủ nhà nhận liên tiếp hai thẻ phạt chỉ trong vòng ít phút đầu hiệp hai dù vẫn bảo toàn tỷ số 1-0.

57'Fábio Samuel Amorim Silva nhận thẻ vàng

Phút 57, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Fábio Samuel Amorim Silva sau một pha phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra rất nóng với liên tiếp các pha vào bóng quyết liệt khi Vitória SC vẫn đang bị dẫn 0-1 trên sân Estádio da Luz.

60'Benfica áp đảo toàn diện sau một giờ thi đấu

Bước sang phút 60, Benfica hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 65% - 35%. Đội chủ nhà liên tục dồn ép và vượt trội về số pha dứt điểm (17 - 6), trong khi Vitória SC vẫn gặp muôn vàn bế tắc khi chưa có nổi cú sút trúng đích nào (3 - 0).

61'Benfica tăng cường tuyến giữa với Fredrik Aursnes

Phút 61, Benfica quyết định làm mới nhân sự khi rút Leandro Barreiro ra nghỉ và tung Fredrik Aursnes vào sân. Đây là điều chỉnh an toàn và hợp lý khi Barreiro đã phải nhận thẻ vàng từ trước đó ít phút, giúp đội chủ nhà duy trì sự chắc chắn nhằm bảo toàn tỷ số 1-0.

61'Benfica làm mới hàng công với Echeverri

Phút 61, Benfica thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Claudio Echeverri được tung vào sân thế chỗ Andreas Schjelderup. Đội chủ sân Estádio da Luz đang nắm giữ lợi thế dẫn 1-0 cùng thế trận áp đảo, và sự góp mặt của nhân tố mới hứa hẹn sẽ mang lại thêm đột biến cho các đợt lên bóng.

66'Vitória SC làm mới đội hình ở phút 66

Phút 66, Vitória SC quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung Beni Mukendi vào sân thay thế cho Lohann Doucet. Đội khách nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi nhằm xoay chuyển tình thế khi đang bị dẫn 0-1.

67'Vitória SC tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 67, Vitória SC có sự điều chỉnh khi Telmo Arcanjo được tung vào sân thế chỗ Miguel Nogueira. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-0 và chưa có nổi cú dứt điểm trúng đích nào, đội khách buộc phải làm mới đội hình với hy vọng tạo ra đột biến trước Benfica.

72'Balieiro Thiago nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 72, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Balieiro Thiago bên phía Vitória SC sau một tình huống phạm lỗi. Đây tiếp tục là một trận đấu căng thẳng với liên tiếp các pha vào bóng quyết liệt từ cả hai đội trên sân Estádio da Luz.

72'Benfica áp đảo hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 72, Benfica vẫn làm chủ hoàn toàn cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 63% - 37%. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương khi tung ra tới 19 - 6 pha dứt điểm và áp đảo về số quả phạt góc 10 - 4, trong khi Vitória SC chỉ biết căng mình phòng ngự và chưa có nổi cú sút trúng đích nào.

73'Benfica làm mới đội hình với Sudakov

Phút 73, Benfica có sự điều chỉnh nhân sự khi Heorhii Sudakov được tung vào sân thay thế cho Alexander Bah. Đội chủ nhà đang nỗ lực duy trì lợi thế dẫn bàn 1-0 trong bối cảnh trận đấu diễn ra khá căng thẳng với liên tiếp các thẻ phạt.

73'Benfica làm mới hàng công với Dodi Lukebakio

Phút 73, Benfica quyết định có sự thay đổi nhân sự trên mặt trận tấn công khi Dodi Lukebakio được tung vào sân thế chỗ Rafa Silva. Đội chủ sân Estádio da Luz muốn bổ sung thêm tốc độ và thể lực để duy trì thế chủ động khi đang nắm lợi thế dẫn trước 1-0.

73'Vitória SC làm mới tuyến giữa

Phút 73, Vitória SC quyết định rút Gonçalo Nogueira – cầu thủ trước đó đã phải nhận thẻ vàng – ra nghỉ để nhường chỗ cho Matija Mitrović. Ban huấn luyện đội khách kỳ vọng sự điều chỉnh nhân sự này sẽ đem lại làn gió mới cho lối chơi trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

73'Vitória SC làm mới hàng công

Phút 73, Vitória SC quyết định đưa ra sự thay đổi nhân sự khi Patrick Ouotro được tung vào sân để thế chỗ Arnel Jakupović. Đội khách hy vọng làn gió mới trên hàng công sẽ mang lại nét khởi sắc trong bối cảnh họ đang bị dẫn 0-1 trên sân Estádio da Luz.

75'Sudakov nhân đôi cách biệt cho Benfica

Phút 75, Heorhii Sudakov lập công chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Benfica. Bàn thắng này giúp đội chủ sân Estádio da Luz củng cố vững chắc thế trận áp đảo trước Vitória SC.

81'Vitória SC làm mới đội hình ở phút 81

Phút 81, Vitória SC thực hiện điều chỉnh nhân sự khi Miguel Magalhaes được tung vào sân để thế chỗ Tony Strata. Đội khách nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi khi thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều.

82'Benfica rút Pavlidis nghỉ ngơi đưa Durán vào sân

Phút 82, Benfica tiến hành thay đổi nhân sự trên hàng công khi rút Vangelis Pavlidis ra nghỉ và trao cơ hội cho Jhon Durán. Với lợi thế dẫn trước 2-0 cùng thế trận áp đảo, đội chủ sân Estádio da Luz chủ động làm mới tuyến đầu để duy trì sức ép trong những phút cuối.

84'Benfica áp đảo hoàn toàn ở những phút cuối

Bước sang phút 84, Benfica tiếp tục duy trì thế trận vượt trội khi nắm giữ 65% - 35% thời lượng kiểm soát bóng và dẫn trước 2-0. Đội chủ nhà tạo sức ép nghẹt thở với tỷ lệ dứt điểm áp đảo 22 - 6 (trúng đích 5 - 0) cùng 11 - 4 quả phạt góc, khiến Vitória SC gần như không thể lên bóng phản kháng.

KTKết thúc: Benfica 2-0 Vitória SC

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 01:58 12/10/2026

Benfica bước vào cuộc tiếp đón Vitória SC tại sân vận động Estádio da Luz vào lúc 00:00 ngày 12/10/2026 với hành trang vững chắc là thành tích đối đầu hoàn toàn áp đảo. Lịch sử những lần chạm trán trực tiếp đang trở thành điểm tựa lớn nhất giúp đội chủ nhà nắm giữ lợi thế tâm lý rõ rệt trước giờ bóng lăn.

Điểm tựa từ lịch sử đối đầu vượt trội

Nhìn vào các cuộc đọ sức trong thời gian qua, cán cân hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ sân Estádio da Luz. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Benfica đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ để chia điểm đúng 1 lần, không phải nhận bất kỳ thất bại nào trước đối thủ.

Sự áp đảo này phản ánh khoảng cách về bản lĩnh thi đấu và khả năng kiểm soát thế trận của Benfica mỗi khi giáp mặt Vitória SC. Ngược lại, việc không thể giành chiến thắng ở cả 5 lần đụng độ gần đây khiến đội khách luôn gặp nhiều trở ngại về mặt tâm lý mỗi khi phải hành quân đến thánh địa của đối phương.

Phong độ và vị thế trên bảng xếp hạng

Bên cạnh lịch sử ủng hộ, Benfica còn sở hữu phong độ thi đấu rất ổn định. Đội bóng này đã giành tới 4 chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất và chỉ chịu sảy chân duy nhất 1 lần. Chuỗi thành tích ấn tượng đó giúp Benfica vững vàng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 16 điểm sau những vòng đấu đã qua.

Ở chiều ngược lại, Vitória SC lại đang thể hiện một diện mạo thiếu ổn định. Đội khách chỉ có được 1 trận thắng, xen kẽ với 2 trận hòa và 2 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất. Sự trồi sụt này phản ánh rõ nét qua vị trí thứ 14 với vỏn vẹn 5 điểm trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách lên tới 11 điểm giữa hai đội bóng thể hiện sự chênh lệch đáng kể về mặt phong độ cũng như chất lượng vận hành lối chơi từ đầu mùa giải. Khi đội chủ nhà duy trì được nhịp độ ổn định ở nhóm dẫn đầu, đội khách vẫn đang gặp nhiều khó khăn để tích lũy điểm số.

Nhận định thế trận tại Estádio da Luz

Với ưu thế sân nhà Estádio da Luz cùng thành tích đối đầu áp đảo, Benfica được dự báo sẽ chủ động triển khai lối chơi tấn công kiểm soát ngay từ những phút đầu. Khả năng làm chủ tuyến giữa và tận dụng tốt các tình huống chuyển trạng thái sẽ là chìa khóa then chốt để đội chủ nhà áp đặt thế trận lên đối phương.

Trong khi đó, Vitória SC với phong độ kém thuyết phục cùng tâm lý bất lợi từ những lần đối đầu trước đây nhiều khả năng sẽ phải lùi sâu đội hình để thiết lập hệ thống phòng ngự nhiều lớp. Tuy nhiên, việc phải chịu sức ép lớn trên sân khách trong bối cảnh phong độ chưa thực sự ổn định sẽ là thử thách rất lớn đối với hàng thủ của Vitória SC.

Nhìn chung, mọi yếu tố từ lợi thế sân bãi, sự vượt trội trong các lần đối đầu trực tiếp cho đến vị trí trên bảng xếp hạng đều đang đứng về phía Benfica. Nếu duy trì đúng phong độ vốn có, đội chủ nhà nắm cơ hội rất lớn để tiếp tục nối dài chuỗi kết quả thuận lợi trước đối thủ.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)