Hạ Villarreal, Real Madrid vững vàng top 4 trong khi đối thủ giậm chân thứ 9

📊 Xem thống kê chi tiết trận Real Madrid 1-0 Villarreal: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Real Madrid1 - 0VillarrealKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Real Madrid tiếp đón Villarreal.

10'Renato Veiga sớm nhận thẻ vàng cảnh cáo

Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu khi Renato Veiga bên phía Villarreal phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi ở phút 10. Tấm thẻ phạt đến rất sớm buộc cầu thủ đội khách phải thận trọng hơn trong các pha tranh chấp khi tỷ số vẫn đang là 0-0 trên sân Santiago Bernabéu Stadium.

12'Thế trận giằng co chặt chẽ

Sau hơn 10 phút bóng lăn, trận đấu diễn ra khá thận trọng khi Villarreal chủ động cầm bóng nhỉnh hơn với 57% so với 43% của Real Madrid. Cả hai đội đều mới chỉ có 1 - 1 cú dứt điểm nhưng chưa bên nào đưa được bóng trúng đích (0 - 0), khiến tốc độ trận đấu duy trì ở mức vừa phải.

19'Jude Bellingham nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 19, tiền vệ Jude Bellingham bên phía Real Madrid đã phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Thế trận trên sân Santiago Bernabéu vẫn đang diễn ra khá giằng co khi tỷ số vẫn là 0-0.

25'Villarreal cầm bóng nhỉnh hơn nhưng bế tắc

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Villarreal bất ngờ nắm quyền chủ động với tỷ lệ cầm bóng 44% - 56%, nhưng chưa thể tạo ra đột biến thực sự. Trong thế trận giằng co và khan hiếm cơ hội, Real Madrid vẫn chơi đầy thận trọng khi tỷ số dứt điểm chỉ dừng ở mức 2 - 2 (trúng đích 1 - 0).

37'Thế trận giằng co chặt chẽ

Trận đấu trôi về những phút cuối hiệp một với thế trận cân bằng khi Villarreal nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (48% - 52%). Cơ hội thực sự nguy hiểm vẫn khá khan hiếm, thể hiện qua số pha dứt điểm hạn chế của cả hai bên là 3 - 2 (trúng đích 1 - 0) cùng tỷ số hòa 0-0 chưa được khai thông.

45'Real Madrid điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, Real Madrid quyết định thực hiện sự thay đổi người khi rút Álvaro Fernández Carreras rời sân để nhường chỗ cho Marc Cucurella. Với thế trận đang giằng co và tỷ số vẫn là 0-0, sự điều chỉnh này có thể nhằm mang lại nét tươi mới cho lối chơi của đội chủ nhà.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Thế trận giằng co đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, Real Madrid và Villarreal vẫn đang giằng co quyết liệt khi tỷ số giữ nguyên 0-0. Đội chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 52% - 48%, đồng thời tạo ra áp lực tương đối qua số quả phạt góc 4 - 1 cùng 5 - 3 lần dứt điểm, nhưng hàng thủ đội khách vẫn thi đấu đầy tập trung.

52'Real Madrid tung Vinícius vào sân

Phút 52, Real Madrid quyết định làm mới hàng công khi đưa Vinícius vào sân thay thế cho Trent Alexander-Arnold. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0 trên sân Santiago Bernabéu Stadium, sự xuất hiện của ngôi sao người Brazil được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tạo thêm đột biến.

56'Villarreal làm mới tuyến giữa trên sân Bernabeu

Phút 56, Villarreal quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Nathan-Dylan Saliba được tung vào sân để thế chỗ cho Santi Comesaña. Đội khách đang nỗ lực làm mới thế trận trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0.

56'Villarreal thay đổi nhân sự nơi hàng phòng ngự

Phút 56, Villarreal thực hiện sự thay đổi người khi Carlos Romero được tung vào sân thế chỗ Juan Foyth. Đội khách đang nỗ lực làm mới tuyến phòng thủ nhằm duy trì thế trận cân bằng khi tỷ số vẫn đang là 0-0 trên sân Santiago Bernabéu Stadium.

61'Thế trận giằng co nghẹt thở

Bước qua phút 61, trận đấu vẫn duy trì thế cân bằng căng thẳng khi tỷ số là 0-0. Real Madrid nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 53% - 47% cùng áp lực từ các tình huống cố định với phạt góc 7 - 1, nhưng Villarreal cho thấy sự khó chịu khi chỉ số dứt điểm bám đuổi sít sao 8 - 7.

62'Yan Diomande mở tỷ số cho Real Madrid

Phút 62, Yan Diomande đã tỏa sáng để ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc cho Real Madrid. Bàn mở tỷ số quý giá giúp đội chủ sân Santiago Bernabéu vượt lên dẫn trước 1-0.

63'VAR công nhận bàn thắng của Yan Diomande

Phút 63, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính thức công nhận bàn thắng mở tỷ số cho Yan Diomande cùng Real Madrid. Pha lập công quý giá giúp đội chủ sân Santiago Bernabéu Stadium vươn lên dẫn Villarreal 1-0 trong thế trận giằng co căng thẳng.

67'Villarreal tung Gerard Moreno vào sân tìm bàn gỡ

Phút 67, Villarreal thực hiện sự thay đổi trên hàng công khi Gerard Moreno được tung vào sân thế chỗ Ilias Akhomach Chakkour. Đang bị Real Madrid dẫn trước 1-0 tại Santiago Bernabéu Stadium, đội khách cần tăng cường sức ép để tìm kiếm cơ hội san bằng cách biệt.

67'Villarreal tăng cường hàng công tìm bàn gỡ

Phút 67, Villarreal thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Georges Mikautadze được tung vào sân để thế chỗ cho Sergi Cardona Bermúdez. Trong bối cảnh đang bị Real Madrid dẫn 1-0, đội khách buộc phải làm mới phương án tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa tại Bernabéu.

68'Thẻ vàng vì lỗi phản ứng của José Mário dos Santos Mourinho Félix

Phút 68, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo José Mário dos Santos Mourinho Félix bên phía Real Madrid sau hành vi phản ứng ngoài đường biên. Dù đội nhà đang dẫn trước 2-0, sự căng thẳng tại sân Santiago Bernabéu Stadium vẫn chưa hề hạ nhiệt.

72'VAR can thiệp, Vinícius bị tước bàn thắng

Phút 72, công nghệ VAR can thiệp và từ chối pha lập công của Vinícius bên phía Real Madrid. Đội chủ nhà vẫn chỉ giữ cách biệt mong manh 1-0 trước Villarreal trong thế trận căng thẳng tại sân Santiago Bernabéu Stadium.

72'Vinícius nhận thẻ đỏ rời sân

Phút 72, sau khi VAR can thiệp, Vinícius bị truất quyền thi đấu với tấm thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi phi thể thao (Violent Conduct). Real Madrid dù đang dẫn 1-0 nhưng sẽ phải chơi thiếu người trong những phút còn lại trước sức ép từ Villarreal.

73'Real Madrid làm chủ thế trận

Bước sang phút 73, Real Madrid vẫn duy trì lợi thế dẫn 2-0 và kiểm soát tốt nhịp độ với 53% thời lượng cầm bóng. Đội chủ nhà tạo sức ép tương đối ổn định nhờ vượt trội về số quả phạt góc (7-1), dù Villarreal cũng nỗ lực bám đuổi với 9 pha dứt điểm so với 10 của đối thủ.

77'Real Madrid tăng cường tuyến giữa với Eduardo Camavinga

Phút 77, Real Madrid thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Eduardo Camavinga được tung vào sân thế chỗ Arda Güler. Trong bối cảnh đang dẫn 1-0 nhưng phải thi đấu thiếu người sau thẻ đỏ của Vinícius, việc bổ sung sức chiến đấu ở khu trung tuyến được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà bảo toàn lợi thế mong manh.

81'Ibrahima Konate nhan the vang

Phút 81, trung vệ Ibrahima Konaté bên phía Real Madrid phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đang phải chơi thiếu người nhưng vẫn dẫn trước 1-0, đội chủ nhà đang phải căng mình phòng ngự trước sức ép từ Villarreal.

83'Antonio Rüdiger nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 83, trung vệ Antonio Rüdiger bên phía Real Madrid phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Đội chủ nhà liên tiếp chịu những án phạt thẻ trong bối cảnh trận đấu trên sân Santiago Bernabéu Stadium bước vào những phút cuối đầy căng thẳng.

84'Pau Navarro nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 84, đến lượt Pau Navarro bên phía Villarreal phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Santiago Bernabéu Stadium đang trở nên rất nóng ở những phút cuối khi Villarreal nỗ lực tìm bàn gỡ trong thế Real Madrid vẫn dẫn 1-0.

85'Villarreal nỗ lực dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 85, Real Madrid vẫn đang bảo toàn lợi thế mong manh 1-0 trước áp lực ngày càng lớn từ Villarreal. Dù đội khách nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 51% và áp đảo ở số cú dứt điểm (14 - 11), Real Madrid vẫn cho thấy sự hiệu quả nhờ hàng thủ tập trung với 3 - 3 lần cứu thua ngang ngửa đối phương cùng lợi thế phạt góc 8 - 3 để giải tỏa sức ép.

86'Real Madrid đưa Dumfries vào sân củng cố đội hình

Phút 86', Real Madrid thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Denzel Dumfries được tung vào sân thế chỗ Yan Diomande. Trong bối cảnh đang chơi thiếu người và chịu sức ép lớn, động thái này nhằm giúp đội chủ nhà bảo toàn cách biệt mong manh 1-0 ở những phút cuối trận.

86'Villarreal làm mới hàng công trong những phút cuối

Phút 86, Villarreal thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Nizar El Jmili được tung vào sân thay cho Alberto Moleiro. Đội khách đang nỗ lực gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn gỡ hòa khi đối thủ chỉ còn thi đấu với 10 người và tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Real Madrid.

87'Aurelien Tchouameni nhận thẻ vàng vì câu giờ

Phút 87, Aurelien Tchouameni phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi câu giờ. Trong thế trận chỉ còn chơi với 10 người và đang dẫn trước 1-0, Real Madrid đang nỗ lực kéo giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn lợi thế mong manh.

90+4'Mbappe nhận thẻ vàng vì câu giờ

Phút 90+4, Kylian Mbappé phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi cố tình câu giờ. Đang phải thi đấu thiếu người nhưng bảo toàn được lợi thế dẫn 1-0, Real Madrid nỗ lực tìm mọi cách để ghìm trận đấu lại trong những phút bù giờ cuối cùng.

KTKết thúc: Real Madrid 1-0 Villarreal

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 04:00 11/10/2026

Cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Villarreal diễn ra vào lúc 02:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Santiago Bernabéu Stadium ghi nhận sự áp đảo rõ rệt từ phía đội chủ nhà. Thành tích đối đầu vượt trội trong những năm gần đây đang trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho đại diện thành Madrid trước khi bước vào trận đấu này.

Ưu thế vượt trội từ lịch sử đối đầu

Lịch sử chạm trán gần đây đang hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ sân Santiago Bernabéu Stadium. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Real Madrid giành tới 4 chiến thắng và chỉ chấp nhận chia điểm đúng 1 trận, trong khi Villarreal không có được bất kỳ lần ca khúc khải hoàn nào.

Sự chênh lệch này cho thấy đội bóng hoàng gia luôn biết cách kiểm soát cục diện và áp đặt lối chơi mỗi khi giáp mặt đối thủ. Đối với Villarreal, việc không thể giành chiến thắng ở cả 5 lần chạm trán gần đây mang lại áp lực tâm lý đáng kể trong chuyến làm khách sắp tới.

Tương quan phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng

Bên cạnh yếu tố đối đầu, thứ hạng hiện tại cũng phản ánh sự vượt trội của đội chủ nhà. Real Madrid đang nắm giữ vị trí thứ 4 với 15 điểm sau chuỗi trận đã qua. Về mặt phong độ, trong 5 trận đấu gần nhất, Real Madrid có được 3 chiến thắng và phải nhận 2 thất bại.

Ở chiều ngược lại, Villarreal hiện đứng ở vị trí thứ 9 với 8 điểm tích lũy được. Phong độ thi đấu của đội khách đang có dấu hiệu chững lại khi họ trải qua 3 trận thua liên tiếp gần đây, dù trước đó từng sở hữu 2 trận thắng. Khoảng cách 7 điểm cùng sự trái ngược về kết quả gần đây tiếp tục đặt Villarreal vào thế bám đuổi đầy cam go.

Điểm nhấn chiến thuật và kỳ vọng trận đấu

Được thi đấu trên sân nhà Santiago Bernabéu Stadium cùng sự tự tin từ thành tích đối đầu trong quá khứ, Real Madrid nắm giữ nhiều cơ sở để làm chủ nhịp độ thi đấu. Đội chủ nhà có xu hướng chủ động kiểm soát tuyến giữa nhằm tìm kiếm khoảng trống trước khối phòng ngự đối phương.

Trong khi đó, Villarreal sau chuỗi kết quả không thuận lợi nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn nơi hàng thủ để hạn chế hưng phấn của đối thủ. Dù vậy, với điểm tựa lịch sử áp đảo cùng vị thế cao hơn trên bảng xếp hạng, Real Madrid vẫn là bên nắm giữ thế chủ động và chiếm nhiều ưu thế trong cuộc so tài này.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)