Khói mù ô nhiễm tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Hạ viện Thái Lan, với 430 phiếu thuận, mới đây đã thông qua dự luật Quản lý không khí sạch, tạo bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn diện nhằm kiểm soát ô nhiễm không khí, bảo vệ sức khỏe người dân và xác định trách nhiệm của các chủ thể gây ô nhiễm. Dự luật dự kiến sẽ được trình lên Thượng viện nước này xem xét, biểu quyết vào ngày 30/11 tới.

Dự luật trên được thông qua trên cơ sở nội dung do Ủy ban hỗn hợp giữa Hạ viện và Thượng viện chỉnh lý, sau khi hai viện chưa thống nhất về một số điều khoản. Theo Chủ tịch ủy ban này Anurak Chureemas, quá trình rà soát tập trung vào các quy định về tổ chức bộ máy quản lý không khí sạch, cơ chế tài chính, công khai thông tin ô nhiễm, kiểm soát nguồn phát thải, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương và xử lý ô nhiễm xuyên biên giới.

Một trong những nội dung trọng tâm của dự luật là thiết lập cơ chế quản lý không khí sạch từ trung ương đến địa phương. Theo đó, các ủy ban không khí sạch cấp tỉnh sẽ do tỉnh trưởng đứng đầu, phối hợp với chính quyền địa phương trong kiểm soát các hoạt động gây ô nhiễm, căn cứ vào điều kiện và đặc điểm của từng địa bàn. Cơ chế này nhằm tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương, đồng thời hạn chế tình trạng chồng chéo trong quản lý và cấp phép đối với các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm.

Dự luật trên cũng thiết lập các công cụ tài chính và chế tài theo nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”, thông qua cơ chế thu phí, xử phạt và thành lập Quỹ Không khí sạch để hỗ trợ công tác kiểm soát, khắc phục ô nhiễm. Mức phạt tiền tối đa được quy định ở mức 25 triệu baht và 50 triệu baht, tùy tính chất vi phạm. Quỹ này dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động sau một năm, tạo thời gian chuẩn bị về tổ chức và cơ chế vận hành. Các quy định về thu phí cũng được rà soát nhằm tránh tình trạng thu trùng lặp đối với cùng một hoạt động.

Về minh bạch thông tin, dự luật này duy trì các quy định về thu thập, kết nối và công khai dữ liệu liên quan đến chất ô nhiễm, hóa chất và hoạt động phát thải, chuyển giao chất ô nhiễm. Qua đó, cơ quan chức năng có thêm cơ sở xác định nguồn gây ô nhiễm, trong khi người dân được tạo điều kiện tham gia giám sát. Các quy định bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương cũng được chú trọng, đặc biệt là người lao động ngoài trời thường xuyên tiếp xúc với không khí ô nhiễm.

Đáng chú ý, dự luật dành nội dung riêng cho vấn đề ô nhiễm xuyên biên giới, theo hướng tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, sử dụng các kênh ngoại giao và cơ chế hợp tác quốc tế để xử lý. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan liên quan sẽ tham gia phối hợp triển khai. Quy định này có ý nghĩa đối với Thái Lan trong bối cảnh ô nhiễm bụi mịn PM2.5 tại nước này không chỉ xuất phát từ các nguồn phát thải trong nước mà còn chịu tác động của hoạt động đốt sinh khối, cháy rừng ở khu vực lân cận.

Quá trình xây dựng dự luật nêu trên đã kéo dài nhiều năm, xuất phát từ yêu cầu cấp thiết phải giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng tại Thái Lan. Trước đó, ngày 17/1/2024, Hạ viện Thái Lan đã thông qua về nguyên tắc 7 dự thảo luật liên quan đến không khí sạch, trong đó có đề xuất của Chính phủ, các đảng phái chính trị và dự thảo do người dân kiến nghị với hơn 22.000 chữ ký.

Sau khi được hợp nhất, dự luật trên được Hạ viện thông qua ở lần đọc thứ ba vào tháng 10/2025. Tuy nhiên, tiến trình lập pháp này đã bị gián đoạn sau khi Hạ viện bị giải tán tháng 12/2025. Những bất đồng giữa hai viện về nội dung sửa đổi dự luật sau đó được chuyển cho Ủy ban hỗn hợp 20 thành viên xem xét, trước khi đạt được thỏa thuận trong tháng 11/2026.