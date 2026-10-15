Hạ viện Pháp thông qua khoản đóng góp gần 31 tỷ euro vào ngân sách EU

Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, tối 14/10, Hạ viện Pháp thông qua điều khoản trong dự luật ngân sách năm 2027, dự kiến trích 30,9 tỷ euro (khoảng 34,6 tỷ USD) từ nguồn thu ngân sách nhà nước để đóng góp vào ngân sách Liên minh châu Âu (EU), bất chấp sự phản đối của đảng Tập hợp Quốc gia (RN) và đảng Nước Pháp Bất khuất (LFI).

Khoản đóng góp được quy định tại Điều 55 của dự luật. Theo báo cáo của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, số tiền này không bao gồm thuế hải quan do Pháp thu hộ EU.

Mức đóng góp tăng trong bối cảnh khung ngân sách dài hạn 2021-2027 của khối bước vào năm cuối, kéo theo nhu cầu giải ngân lớn hơn.

Trong quá trình thảo luận, nghị sỹ Jean-Philippe Tanguy thuộc RN đề nghị giảm 11,1 tỷ euro, đưa khoản đóng góp xuống khoảng 19,8 tỷ euro. Theo tính toán của RN, mức giảm này sẽ đưa phần đóng góp ròng của Pháp - tức chênh lệch giữa số tiền đóng góp và các khoản nhận lại từ EU - xuống 5 tỷ euro. Đề xuất đã bị bác bỏ.

LFI cũng đưa ra các đề xuất cắt giảm khoản đóng góp hoặc gắn mức đóng góp với yêu cầu thay đổi một số chính sách của EU. Các đề xuất này đều không được thông qua.

Về phía Chính phủ, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu Benjamin Haddad nhấn mạnh, dù số tiền Pháp đóng góp lớn hơn khoản nhận lại, nước này vẫn là bên thụ hưởng lớn nhất về giá trị các khoản tài trợ từ ngân sách EU dành cho nông dân, địa phương và doanh nghiệp.

Kết quả biểu quyết trên chỉ liên quan đến điều khoản đóng góp vào ngân sách EU; toàn bộ dự luật ngân sách năm 2027 của Pháp chưa được thông qua./.