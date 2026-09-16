Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt cuộc chiến với Iran

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Cuộc bỏ phiếu kết thúc vào cuối ngày 15/9 (theo giờ Mỹ), với tỷ lệ 220 phiếu thuận và 204 phiếu chống, tương tự các cuộc bỏ phiếu trước đó.

Đây là lần thứ ba Hạ viện Mỹ bỏ phiếu về việc chấm dứt cuộc xung đột với Iran. Tuy nhiên, chưa có nghị quyết nào được trình lên bàn làm việc của Tổng thống Trump. Và gần như chắc chắn ông sẽ phủ quyết các nghị quyết này.

Có bảy nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện đã ủng hộ nghị quyết, trong đó có ba người lần đầu tiên bỏ phiếu thuận.

Giải thích lý do bỏ phiếu thuận, nghị sĩ Zach Nunn (đảng Cộng hòa) cho biết: “Khi cơ hội đàm phán đã khép lại, các hoạt động tác chiến kéo dài đòi hỏi phải có sự phê chuẩn của Quốc hội. Tôi sẽ không ủng hộ thêm một cuộc chiến tranh không có hồi kết nào nữa”.

Trong khi đó, nghị sĩ Cộng hòa Brian Mast - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện - đặt câu hỏi về việc phe Dân chủ muốn rút những nguồn lực quân sự nào khỏi khu vực Trung Đông, nơi mà ông cho rằng Iran vẫn là một mối đe dọa.

Ông Mast cho biết, Tổng thống Trump phản đối "những cuộc chiến tranh triền miên, và đó chính là điều ông ấy đang chấm dứt" - cụ thể là tình trạng thù địch kéo dài hàng thập kỷ từ phía Iran. "Họ là mối đe dọa thường trực đối với Mỹ”, ông Mast nói. "Đã đến lúc phải chấm dứt chuyện này”.

Đây có thể là cuộc bỏ phiếu cuối cùng của Hạ viện về cuộc chiến với Iran trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ. Các nghị sĩ sẽ trở về địa phương vào cuối tuần để tập trung tối đa thời gian cho chiến dịch tranh cử, khi chỉ còn chưa đầy 50 ngày nữa là đến cuộc bầu cử quyết định quyền kiểm soát Quốc hội. Đảng Dân chủ hiện đang nỗ lực giành lại lưỡng viện Quốc hội từ tay đảng Cộng hòa.

Một báo cáo từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) cho thấy, cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran đang làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát và gây áp lực lên kho dự trữ đạn dược của nước này.

Báo cáo chỉ ra rằng chi phí cho cuộc chiến kéo dài sáu tháng qua đã lên tới 38 tỷ USD và dự kiến ​​sẽ tăng thêm 3 tỷ USD mỗi tháng. Cuộc chiến được dự báo sẽ làm tăng tỷ lệ lạm phát thêm 0,5 điểm phần trăm trong ba tháng đầu năm 2027.

Tổng thống Trump từng cam kết sẽ không để Mỹ dính líu vào các cuộc chiến tranh ở nước ngoài khi đắc cử nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, những hành động của ông đối với Iran đang gây áp lực lên đảng Cộng hòa - đảng hiện nắm quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện.

Quốc hội Mỹ đã nhiều lần nỗ lực thay đổi cục diện cuộc xung đột với Iran. Trước đó, Hạ viện đã thông qua một nghị quyết về quyền hạn chiến tranh vào tháng 6 và tiếp tục thông qua một nghị quyết khác vào tháng 7. Cả hai đều nhằm mục đích chấm dứt các hành động của Mỹ liên quan đến Iran.

Nhưng các nỗ lực này khó có khả năng thành công, chừng nào Tổng thống Trump còn có thể ngăn chặn hoặc phủ quyết các nghị quyết.

Hiến pháp Mỹ trao cho Quốc hội thẩm quyền tuyên chiến, và cũng trao cho Tổng thống - với tư cách là Tổng tư lệnh - quyền thực hiện một số hành động quân sự nhất định. Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh - được ban hành nhằm mục đích đặt ra giới hạn thời gian cụ thể hơn đối với quyền hạn của tổng thống - yêu cầu phải có sự chấp thuận của Quốc hội đối với các hoạt động quân sự kéo dài quá 60 hoặc 90 ngày.