Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt diện rộng đối với Nga

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trừng phạt Nga

Dự luật được đặt theo tên của cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thuộc bang South Carolina, người đã dành hơn 1 năm để đàm phán về văn kiện này trước khi qua đời vào tháng 7-2026.

Dự luật được thông qua với 262 phiếu thuận và 159 phiếu chống, và sẽ được chuyển lên Tổng thống Donald Trump để ký ban hành thành luật.

Trước đó, dự luật đã được Thượng viện thông qua vào tháng trước với tỷ lệ 86-11 phiếu.

Dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với giới chức Nga, các thành viên gia đình của họ, các cá nhân nước ngoài và các ngân hàng, tổ chức tài chính của Nga.

Dự luật cũng bao gồm lệnh áp thuế lên tới 100% đối với 5 nhà nhập khẩu dầu mỏ hoặc khí đốt tự nhiên hàng đầu của Nga, ngoại trừ các quốc gia nhập khẩu dưới 15% lượng khí đốt tự nhiên xuất khẩu của Matxcơva và đã thực hiện các bước đáng kể để giảm lượng nhập khẩu đó.

Dự luật được thông qua khi giới nghị sĩ Mỹ tìm cách tước bỏ nguồn lực tài chính của chính quyền Tổng thống Vladimir Putin với nỗ lực nhằm hỗ trợ Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã liên tục thúc đẩy và trực tiếp kêu gọi các thượng nghị sĩ thông qua dự luật này hồi tháng 8 vừa qua.

Theo AA