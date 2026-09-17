Hạ viện Mỹ thông qua dự luật 'siết' lệnh trừng phạt Nga

Điện Capitol ở Washington. (Ảnh: Reuters)

Hạ viện đã thông qua dự luật này hôm 16/9 với tỷ lệ 262 phiếu thuận, 159 phiếu chống. Theo tờ The Hill, 203 nghị sĩ Cộng hòa và 58 nghị sĩ Dân chủ đã bỏ phiếu ủng hộ, trong khi 7 nghị sĩ Cộng hòa và 152 nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu phản đối. Dự luật này đã được Thượng viện Mỹ thông qua vào tháng trước.

Dự luật - vốn cũng trao cho ông Trump quyền áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Iran - được đặt tên để vinh danh Thượng nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối cứng rắn Lindsey Graham, người đã đột ngột qua đời vào tháng trước. Là một đồng minh thân cận của ông Trump và là người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, ông Graham đã đến Kiev 10 lần kể từ năm 2022 và là đồng tác giả phiên bản gốc của dự luật, trong đó kêu gọi các biện pháp trừng phạt "nghiêm khắc đến mức làm tê liệt" nhắm vào Nga.

Phiên bản được Quốc hội thông qua cho phép Tổng thống Trump áp đặt mức thuế bổ sung lên tới 100% đối với các quốc gia nhập khẩu hoặc tái xuất dầu khí của Nga. Dự luật này nhắm vào “5 quốc gia hàng đầu tạo điều kiện cho việc né tránh các lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ của Nga". Trung Quốc và Ấn Độ được cho là nằm trong số các nước bị nhắm tới.

Nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ lập luận rằng dự luật sẽ trao thêm quyền hạn cho ông Trump trong bối cảnh Mỹ đang căng thẳng với các nước trên thế giới về vấn đề thuế quan. Ông Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện, phát biểu: "Đạo luật này sẽ trao cho Tổng thống Trump quyền hạn gần như không bị kiểm soát để áp đặt thuế quan".

Dự luật do ông Graham thúc đẩy đã bị đình trệ trong nhiều tháng do ông Trump ưu tiên các biện pháp ngoại giao nhằm dàn xếp xung đột Nga - Ukraine một cách hòa bình.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine phần lớn đã bị gián đoạn sau khi ông Trump phát động chiến dịch nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2.

Dự luật mới nhất được thông qua trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra và trở nên trầm trọng hơn do sự gián đoạn hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz vì cuộc chiến Mỹ - Iran. Gần đây, ông Trump đã đổ lỗi cho Ukraine về việc giá dầu diesel tăng cao và kêu gọi Kiev ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Đầu tuần này, ông Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của đối phương, nhưng cả hai bên đều nhanh chóng phủ nhận việc tồn tại một thỏa thuận ngừng bắn như vậy.

Phát biểu trong chuyến thăm Ấn Độ vào tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nền kinh tế nước này đã thích ứng thành công để giảm thiểu tác động từ các biện pháp hạn chế "bất hợp pháp". Ông nói: "Hơn 30.000 lệnh trừng phạt đã được áp đặt lên Nga. Con số này gần gấp đôi tổng số lệnh trừng phạt áp dụng cho tất cả các quốc gia khác trên thế giới cộng lại".