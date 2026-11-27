Hôm 26/11, hãng tin ANI đưa tin Hạ viện Mỹ thông qua “Đạo luật triệt phá các mạng lưới lừa đảo nước ngoài” (DFSSA) nhằm tăng cường trấn áp trung tâm lừa đảo đang hoạt động tại nhiều quốc gia Đông Nam Á. Quyết định này được đưa ra sau cuộc điều tra tập trung vào mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, liên quan đến lừa đảo trực tuyến, buôn người và rửa tiền.

“Không muộn hơn 30 ngày kể từ ngày đạo luật này được ban hành, Tổng thống Mỹ phải thành lập lực lượng đặc nhiệm liên ngành, chịu trách nhiệm dẫn dắt nỗ lực của toàn bộ chính phủ nhằm triệt phá và đóng cửa tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đang thực hiện vụ lừa đảo trực tuyến quy mô lớn nhằm vào người Mỹ thông qua việc vận hành khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn, nơi nạn nhân của nạn buôn người bị cưỡng bức lao động”, nội dung dự luật nêu rõ.

Cuộc họp của Hạ viện Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Trong đó, đội đặc nhiệm sẽ do Ngoại trưởng Mỹ đứng đầu với sự tham gia của cơ quan liên bang, bao gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ An ninh nội địa và Bộ Tài chính Mỹ cùng đối tác thuộc khu vực tư nhân.

Dự luật nhận được sự ủng hộ của Hạ Nghị sĩ John Moolenaar và Jefferson Shreve. Sau khi dự luật được thông qua, ông Moolenaar cảm ơn nghị sĩ thuộc cả hai đảng ủng hộ sáng kiến này, đồng thời cho biết cuộc điều tra của ủy ban làm rõ quy mô hoạt động của những trung tâm lừa đảo liên quan đến Trung Quốc với số tiền chiếm đoạt từ nhiều gia đình Mỹ lên tới hơn 10 tỷ USD/năm. Ông kêu gọi Thượng viện nhanh chóng xem xét dự luật để có thể trình Tổng thống Donald Trump ký ban hành.

Kết quả điều tra cũng xác định Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia và Myanmar, là những địa bàn tập trung nhiều hoạt động lừa đảo trực tuyến. Báo cáo cho rằng những mạng lưới này nằm trong hệ sinh thái tội phạm xuyên quốc gia rộng lớn, kết nối những hoạt động lừa đảo trên mạng, buôn người và rửa tiền.

Theo dự luật, quan chức nước ngoài cố tình tiếp tay hoặc trục lợi từ những hoạt động trên có thể bị áp dụng biện pháp trừng phạt, bao gồm hạn chế thị thực và phong tỏa tài sản. Văn bản cho phép chia sẻ hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao với các tổ chức phi chính phủ và giới nghiên cứu nhằm ghi nhận, theo dõi hành vi vi phạm tại những khu phức hợp lừa đảo.

Cùng với đó, dự luật yêu cầu xây dựng chiến lược tổng thể của toàn bộ chính phủ trong vòng 180 ngày kể từ khi luật có hiệu lực, đồng thời quy định việc báo cáo định kỳ và báo cáo hằng năm lên Quốc hội trong thời hạn 5 năm.