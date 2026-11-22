Theo Fox News ngày 20/11, trung bình 23 hạ nghị sĩ Cộng hòa vắng mặt trong mỗi cuộc bỏ phiếu có ghi danh tại Hạ viện Mỹ trong tháng này. Riêng tuần qua, con số tăng lên 31 người. Tình trạng này đang gây bất bình trong nội bộ đảng, đặc biệt khi Quốc hội còn nhiều nhiệm vụ lập pháp quan trọng trước thời điểm chuyển giao quyền lực.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã công khai đăng tải thư gửi các nghị sĩ Cộng hòa, kêu gọi họ trở lại Washington và tham gia làm việc trong những tuần cuối cùng đảng còn kiểm soát cơ quan lập pháp.

Ông Johnson vốn thường xử lý bất đồng nội bộ bằng các cuộc trao đổi kín, nhưng lần này phải đưa ra lời nhắc nhở công khai.

Trong thư, ông cho biết Hạ viện đã phải hoãn một cuộc bỏ phiếu về quy trình lập pháp dự kiến được đưa ra trong tuần do không đủ nghị sĩ có mặt.

Chủ tịch Hạ viện nhấn mạnh các thành viên cần hoàn thành đầy đủ nhiệm kỳ 2 năm, trừ trường hợp gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Sự bức xúc cũng được thể hiện tại nghị trường. Ngày 19/11, hạ nghị sĩ Chip Roy chỉ trích cảnh phòng họp gần như trống rỗng, cho rằng các nhà lập pháp đang không thực hiện đúng trách nhiệm sau khi cử tri đã đưa ra phán quyết trong cuộc bầu cử tháng 11.

Hạ nghị sĩ Greg Murphy, người vừa thất cử tại khu vực miền đông bang Bắc Carolina, cũng chỉ trích các đồng nghiệp vắng mặt trong cuộc họp kín ngày 18/11.

Ông đề nghị ban lãnh đạo đảng xem xét cắt lương những nghị sĩ không tham gia bỏ phiếu. Murphy cho biết bản thân đã mất ghế nhưng vẫn trở lại làm việc, đồng thời cho rằng những người không thực hiện nhiệm vụ không nên tiếp tục được trả lương.

Một trường hợp gây chú ý là hạ nghị sĩ Anna Paulina Luna, đại diện bang Florida. Theo 3 nguồn tin am hiểu sự việc, bà nói với ông Johnson rằng không trở lại Washington vì lo ngại Iran có thể triển khai bom bẩn tại thủ đô Mỹ.

Tehran bác bỏ cáo buộc này. Ông Johnson sau đó nhắc rằng nhân viên của bà Luna vẫn đang làm việc tại Washington.

Mỗi hạ nghị sĩ Mỹ nhận mức lương cơ bản khoảng 174.000 USD/năm, chưa kể phụ cấp ăn uống và lưu trú. Việc vắng mặt vì thế càng làm dấy lên tranh cãi về trách nhiệm của các nhà lập pháp đối với cử tri.

Đảng Cộng hòa đang mất quyền kiểm soát lưỡng viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ đầu tháng 11. Tuy nhiên, trước khi chuyển giao quyền lực, họ vẫn phải xử lý nhiều vấn đề cấp bách, trong đó có ngân sách chính phủ và Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng.

Nếu ngân sách không được thông qua đúng hạn, một phần chính phủ Mỹ có thể phải đóng cửa từ ngày 11/12.

Tình trạng vắng mặt không chỉ xuất hiện ở phe Cộng hòa. Đầu tháng này, 11 nghị sĩ Dân chủ và 7 nghị sĩ Cộng hòa không tham gia cuộc bỏ phiếu liên quan đến việc đưa điều khoản luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ra xem xét.

Sự thiếu vắng của các nghị sĩ đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả biểu quyết.

Trong những tuần còn lại, phe Cộng hòa muốn tận dụng thời gian kiểm soát Nhà Trắng và Quốc hội để nâng trần nợ công, thúc đẩy các mục tiêu lập pháp quan trọng và tránh để Tổng thống Donald Trump phải đối đầu với phe Dân chủ về vấn đề này trong năm tới.

Tuy nhiên, sự thiếu đoàn kết ngay trong nội bộ đang trở thành trở ngại đáng kể đối với những kế hoạch đó.