Đảng Dân chủ giành ưu thế tại Hạ viện Mỹ với 258 ghế, mức cao nhất mà một chính đảng đạt được kể từ năm 1992. Ảnh: UPI

Cột mốc này được xác lập sau khi ứng cử viên Dân chủ Chuck Hubbard đánh bại nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm Virginia Foxx tại bang North Carolina. Sau khi kiểm phiếu, ông Hubbard dẫn trước đối thủ 330 phiếu, giúp đảng Dân chủ giành ghế thứ 258 tại Hạ viện.

Theo kết quả kiểm phiếu hiện tại, đảng Dân chủ đã giành thêm 44 ghế so với cuộc bầu cử trước, vượt mức tăng 40 ghế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018 dưới thời Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, đảng Cộng hòa nắm giữ ít nhất 173 ghế, còn kết quả tại 4 ghế Hạ viện thuộc các bang Minnesota, Tennessee và Louisiana vẫn chưa được xác định.

Ưu thế về số ghế tại Hạ viện tạo điều kiện để đảng Dân chủ thúc đẩy chương trình nghị sự về chi phí sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và nhập cư, đồng thời tăng cường giám sát chính quyền Tổng thống Donald Trump. Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cho biết đảng này cần tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực đối với người dân Mỹ.

Đảng Dân chủ dự kiến triển khai chương trình hành động 100 ngày, trong đó có kế hoạch khôi phục một số khoản hỗ trợ y tế và tín dụng thuế đã hết hiệu lực, đồng thời tiến hành các cuộc điều tra đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Việc đảng Dân chủ giành ưu thế lớn tại Hạ viện làm thay đổi tương quan lực lượng tại Quốc hội Mỹ, tạo thêm sức ép giám sát đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.