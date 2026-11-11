Hạ viện Mỹ chặn nỗ lực luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth

Trong một cuộc bỏ phiếu ngày 10/11 (giờ địa phương), Hạ viện Mỹ đã thông qua đề xuất chuyển các cáo buộc luận tội lên Ủy ban Tư pháp Hạ viện (hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát). Quyết định này về cơ bản đã "khai tử" nỗ lực bãi nhiệm ông Hegseth do Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie dẫn đầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh Wikicommons.

Cuộc bỏ phiếu kết thúc với tỷ lệ 211 phiếu thuận và 204 phiếu chống. Với kết quả này, đảng Cộng hòa có thể làm chậm lại toàn bộ tiến trình và tránh được một cuộc bỏ phiếu trực tiếp đối với 8 điều khoản luận tội ông Hegseth.

Phản ứng sau cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Donald Trump đã đăng tải trên mạng xã hội: “Nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã thất bại thảm hại! Mỗi một thành viên Cộng hòa… đều đã bỏ phiếu ủng hộ Pete”.

Trên thực tế, bất chấp kết quả của cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, một bản án luận tội tại Thượng viện Mỹ vẫn luôn được coi là khó có khả năng xảy ra. Quá trình này đòi hỏi sự đồng thuận của 2/3 Thượng viện, trong khi đảng Cộng hòa hiện đang nắm giữ thế đa số với 53 ghế.

Nghị quyết của Hạ nghị sĩ Massie bao gồm 8 điều khoản luận tội riêng biệt. Trong đó, người đứng đầu Lầu Năm Góc bị cáo buộc phát động một cuộc chiến tranh bất hợp pháp nhằm vào Iran mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội. Ông cũng bị cáo buộc chỉ đạo một chiến dịch không kích nhằm vào các tàu bị tình nghi buôn lậu ma túy – hành động mà các học giả pháp lý nhận định là hành vi giết người ngoài vòng pháp luật.

Về phần mình, ông Hegseth đã kịch liệt lên án nghị quyết này, gọi đây là hành vi “phá hoại” và là một “trò hề”. Ông vẫn tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn vững chắc từ Tổng thống Trump cũng như các quan chức cấp cao trong chính quyền.

Dù vậy, những đồn đoán về vị thế của ông Hegseth trong nội các vẫn không ngừng lan rộng. Các cuộc thăm dò cho thấy cử tri đổ lỗi cho cuộc chiến tại Iran là một phần nguyên nhân khiến giá cả hàng hóa, đặc biệt là xăng dầu và thực phẩm, tăng vọt. Sức ép này càng trở nên rõ rệt hơn sau khi đảng Cộng hòa phải gánh chịu những tổn thất nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua.